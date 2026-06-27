Холланд эмоционально высказался о Паттинсоне, с которым сыграл в новой 'Одиссее'

Актер восхищается работой своего коллеги.

Известный британский актер Том Холланд высказался о работе с Робертом Паттинсоном.

Не секрет, что актеры снялись в новой эпопее оскароносного режиссера Кристофера Нолана"Одиссея"(The Odyssey), которая выйдет в прокат уже 17 июля. Том подчеркнул, что был рад снова работать с коллегой. Более того, Паттинсон, который играет в фильме роль злодея, стал для него опорой во время съемок.

"Иметь рядом знакомое лицо и человека, с которым можно разделить сцену, было для меня настоящей поддержкой. Я всегда рад работать с Робом, потому что он помогает каждому рядом с ним проявить себя с лучшей стороны", – отметил Холланд в интервью для Empire.

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Звезда "Человека-паука" также подчеркнул, что восхищается его талантом. О игре Роберта в кино он сказал так:

"Я восхищаюсь тем, как он рискует в своих ролях и каждый раз делает так, что это кажется идеальным решением именно для этого персонажа".

Фильм Кристофера Нолана "Одиссея" – что важно знать

"Одиссея" стала первым в истории проектом, полностью снятым исключительно на камеры IMAX. В процессе работы режиссёр Кристофер Нолан использовал более 2 миллионов футов плёнки, а бюджет картины превысил 250 миллионов долларов. Производство фильма длилось 91 день. Съёмки проходили в шести странах мира, а также на студии Universal в США.

Напомним, ранее появились эпические кадры со съемок "Одиссеи" Нолана.

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