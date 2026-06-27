В Польше хотят заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС: FT раскрыло подробности

Этот конфликт показывает, насколько изменилась польская дискуссия по поводу Украины, отмечают в издании.

Лидер оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал Варшаву заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, еще больше обострив конфликт с Киевом. Об этом сообщила Financial Times.

Издание пишет, что таким образом Качиньский фактически использует исторический конфликт между Украиной и Польшей в целях собственной борьбы с действующим премьер-министром страны Дональдом Туском. Он также заявил, что вернет свою медаль, полученную от Украины, назвав это "выражением отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите".

Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне того, как Туск открывал международную конференцию, направленную на мобилизацию поддержки для послевоенного восстановления Украины. И это отражает, насколько изменилась польская дискуссия по поводу Украины по сравнению с первыми месяцами полномасштабного вторжения. Как известно, именно тогда правительство Варшавы во главе с партией "Право и справедливость" фактически возглавляло западную поддержку Киева.

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Журналисты считают, что таким отношением к Украине партия Качиньского в настоящее время стремится завоевать расположение фермеров, возмущенных импортом украинской сельскохозяйственной продукции, в преддверии выборов, которые состоятся в следующем году. Также такую политику могут поддержать поляки, которые всё больше опасаются расходов, связанных с приёмом украинских беженцев.

Издание сослалось на опрос среди поляков, который показал, что почти 60% граждан не поддерживают вступление Украины в ЕС. Однако Туск во время одной из своих последних речей заявил, что Украина "справедливо стремится стать частью объединенной Европы". На этом фоне Польша присоединилась к решению ЕС об открытии для Украины первого из кластеров, что уже вызвало возмущение польской оппозиции, призвавшей заблокировать это решение.

Вступление Украины в ЕС: важные новости

Ранее сообщалось, что Венгрия во главе с новым премьером Петером Мадьяром тормозит процедуру вступления Украины в ЕС. Будапешт заблокировал решение Евросоюза об открытии для Украины и Молдовы сразу шести кластеров. На этом фоне уже на следующей неделе страны-участницы встретятся вновь, чтобы еще раз обсудить эту инициативу.

Между тем Politico пишет, что ЕС разрабатывает планы по предоставлению странам-кандидатам на вступление в ЕС экономических льгот до их присоединения к блоку. Отмечается, что этот план может предусматривать открытие доступа к некоторым программам финансирования блока, а также частичный доступ к рынку ещё до фактического вступления.

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