Копеечный раствор от плесени: два ингредиента - и химия больше не нужна

Этот раствор работает на любых поверхностях.

Многие хозяйки тратят немало денег на химические средства от плесени – и всё впустую. Поначалу кажется, что результат есть, но потом проблема возвращается снова. Конечно, сначала нужно найти причину появления плесени – например, плохая вентиляция, сырость и тому подобное – и только потом бороться с этой "гадостью".

Сейчас речь пойдёт не о причинах – это слишком большая тема. Лучше приготовить раствор, который поможет с дезинфекцией, пишет Liked. С точки зрения затрат это копеечное дело, а результат несравним с теми средствами, которые продают в магазинах – и недёшево.

Готовится небольшая порция раствора – вот пошаговый рецепт, а в конце – пропорции для большего количества.

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Нужно взять две литровые банки и налить в каждую по 500 мл воды. В одну банку насыпают 100 г гашёной извести и тщательно перемешивают.

Во вторую банку насыпают медный купорос. Опытные садоводы называют его фунгицидом – противогрибковым средством. Это вещество отлично защищает растения от грибковых заболеваний.

Но этим его возможности не ограничиваются: медный купорос так же эффективно борется с плесенью в жилых и нежилых помещениях.

Этим антисептическим средством можно обработать практически любую поверхность – будь то гипсокартон, дерево, бетон или кирпич. Этот раствор практически не знает преград.

Здесь самое главное – соблюдать пропорции: на 1 литр воды нужно 10 г медного купороса. В банках по 500 мл – но медный купорос нужно смешать с известковой водой. Делать это нужно медленно, вливая тонкой струйкой и постоянно помешивая.

Таким образом, на полный 1 литр воды (который складывается из двух половин) нужно 10 г медного купороса.

После тщательного перемешивания раствор готов.

Его переливают в распылитель и обрабатывают поражённые плесенью места. Рецепт для большего количества: на 10 литров воды – 1 кг гашёной извести и 100 г медного купороса.

После нанесения первого слоя нужно подождать, пока высохнет, и обработать стены, доски, потолок и так далее ещё раз. Эта побелка избавит от плесени на стенах.

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