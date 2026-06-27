Топлива нет, света нет, туристов нет: Украина превращает Крым в обузу для Путина, - Bloomberg

Украина бьёт по главному мифу Путина о стабильности.

Война кремлевского диктатора Владимира Путина против Украины оборачивается против России в Крыму – на фоне эскалации ударов по полуострову, аннексированному им в 2014 году. Украинские удары дронами и ракетами нарушают российскую логистику и линии снабжения Крыма, погружая регион в кризис: власти прибегают к чрезвычайным мерам.

Отключения электричества оставляют тысячи жителей без водопровода, а многие россияне жалуются, что не могут даже уехать из-за запрета на продажу топлива на заправочных станциях. Даже Севастополь не застрахован от трудностей после ударов по энергосистеме на этой неделе, из-за которых вышли из строя насосные станции водоснабжения, пишет Bloomberg. Местная коммунальная компания направила мобильные цистерны для снабжения жителей.

Ухудшающееся положение россиян в Крыму подчеркивает недавнее улучшение позиций Украины в войне.

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"Кризис с топливом, военной логистикой и управлением в Крыму углубляется практически ежедневно, – написал президент Украины Владимир Зеленский. – Российская оккупационная администрация совершенно чётко и недвусмысленно признаёт свою неспособность решить проблемы, созданные нашими среднесрочными санкциями".

Пока российские силы несут огромные потери на поле боя, Украина ведёт всё более эффективную кампанию ударов дронами и ракетами по территории России – повреждая нефтеперерабатывающие заводы и другую ключевую инфраструктуру, в том числе в Москве. Это ведёт к нарастающим перебоям с топливом и усиливает экономическое давление, связанное с финансированием войны, которая идёт уже пятый год без каких-либо признаков завершения, пишет СМИ.

"Захват Крыма укрепил поддержку Путина", – заявила Элла Панеях, научный сотрудник лондонского аналитического центра New Eurasian Strategies Centre. По ее словам, удары по Крыму бьют по двум ключевым элементам внутреннего нарратива Кремля: "Крым наш" и "Путин – это стабильность".

До сих пор Путин почти ничего не говорил о трудностях Крыма и волнах ударов по территории России. Нелавнр он провёл заседание Совета безопасности России для обсуждения "внутренней безопасности и стабильности".

Военные объекты - не единственные цели

Помимо ударов по военным объектам в самом Крыму, украинские силы атаковали ряд мостов на маршрутах, используемых Россией с оккупированного юга Украины, стремясь перерезать логистические цепочки снабжения полуострова. Последние атаки также направлены против паромов и складов вблизи Керченского моста, а также поездов и грузовиков, чтобы нарушить поставки из России.

В результате мост все больше остается единственной жизнеспособной связью между Крымом и Россией. Судя по всему, пока Украина не пытается вывести его из строя – что порождает домыслы о том, что она хочет создать на полуострове настолько тяжёлые условия, чтобы россияне воспользовались возможностью уехать именно через него, говорится в материале.

"У России практически нет эффективных способов противодействовать украинским действиям по изоляции Крыма, – отметил Руслан Пухов, московский эксперт по вопросам обороны. – Украина существенно ослабила систему ПВО Вооружённых сил России в Крыму, после чего начала систематические удары по уязвимым точкам – логистике, топливу, энергетике".

За последние шесть месяцев число ударов украинских дронов среднего радиуса действия по российской логистике, складам снабжения, командным пунктам и технике возросло почти в десять раз. "Это позволило развернуть кампанию по изоляции Крыма и укрепило преимущество Украины на поле боя", - заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Зеленский же сообщил, что утвердил 40-дневную "операцию влияния" против России, "направленную на принуждение её к прекращению войны".

Количество проблем в Крыму увеличивается

Назначенный Кремлем "руководитель Крыма" Сергей Аксенов распорядился закрыть все детские летние лагеря на полуострове. По его данным, в прошлом году в стационарных лагерях в Крыму отдохнули более 78 000 детей со всей России, ещё около 36 000 участвовали в лагерях дневного пребывания.

Дефицит топлива "остается острым", а ущерб, нанесённый энергетической инфраструктуре, означает, что "на всей территории Крыма будут проводиться временные отключения электричества". "Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объёме, необходимые лекарства имеются", - заявил недавно Аксенов.

Местные власти также приостановили все спортивные мероприятия в Крыму до сентября. Вскоре Аксёнов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Крыму и Севастополе.

Ограничения на топливо

Поскольку топливо для двух миллионов жителей полуострова официально нормировано и отпускается лишь жизненно важным государственным службам, возник чёрный рынок: нелицензированные продавцы предлагают бензин через мессенджеры по цене около 150 рублей за литр – почти вдвое дороже средней розничной цены по России, пишет СМИ.

В попытке поддержать туризм власти разрешили туристам провозить через Керченский мост до 200 литров топлива в канистрах. Однако дефицит, охвативший Россию, вынуждает водителей выстаивать огромные очереди на заправках перед въездом в Крым, пытаясь залиться под завязку.

Сокращается и общественный транспорт. В четверг чиновники объявили о резком сокращении числа ежедневных поездов между Россией и Крымом – маршруты теперь заканчиваются сразу за мостом через Керченский пролив, а ряд сезонных рейсов отменён.

Всё это бьёт по экономике Крыма в разгар туристического сезона: россияне, которые несмотря на войну были готовы отдыхать на курортах полуострова, сталкиваются с логистическими препятствиями. По данным Аксёнова, за три летних месяца прошлого года Крым посетили более 3,77 миллиона человек, из которых более 60% приехали на автомобиле через Керченский мост.

Рейтинг Путина - выборы в сентябре

На фоне подготовки Кремля к выборам в Госдуму в сентябре украинский натиск на Крым и растущее недовольство россиян войной рискуют подорвать центральный тезис общественного договора Путина с электоратом: стабильность в обмен на политическую поддержку.

Тем не менее аналитики предупреждают, что это не обязательно выльется в политический откат и может даже укрепить общественную поддержку Путина.

"Общий фон сейчас более тревожный, – заявил Денис Волков, директор независимого "Левада-центра" в Москве. – Но пока это привело к большей озлобленности и росту поддержки более решительных, агрессивных ударов по Украине".

Тем не менее доверие к Путину упало до самого низкого уровня более чем за год, согласно опросу Фонда общественного мнения, проведённого 19–21 июня. Он сохраняет широкую поддержку населения – 69% респондентов заявили, что доверяют ему, – однако доля тех, кто ему не доверяет, выросла до 18%, достигнув наивысшего уровня как минимум за год, говорится в материале.

Мало кто в Крыму готов критиковать Путина за то, что война пришла к ним домой, даже признавая нарастающие трудности и недовольство местными чиновниками.

Другие новости об украинских атаках

Ранее УНИАН сообщал, что удары по логистике РФ изменят ситуацию на фронте. В частности, произойдет сокращение количества штурмовых действий РФ на линии боевого соприкосновения, считает военный обозреватель Денис Попович.

Кроме того, мы также рассказывали, что в Fire Point анонсировали первый полет украинской баллистики. "Мы не гонимся за сложными инженерными решениями, которые будут обеспечивать максимальную эффективность с точки зрения соотношения массы и цены. Нет, мы гонимся за одним – за массовым производством", – пояснил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман.

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