Украина потеряла истребитель МиГ-29, – Воздушные силы

Пилот смог успешно катапультироваться.

В ночь на 27 июня Силы обороны потеряли связь с истребителем МиГ-29. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Сообщается, что пилот выполнял задание в небе над Полтавской областью. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины падения самолета.

"Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи", – добавили в Воздушных силах.

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Обновлено в 14:49. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" пишет, что Украина могла потерять еще один истребитель МиГ-29. Отмечается, что один истребитель упал по непонятным причинам. Рассматриваются две причины, но без деталей.

Второй МиГ-29 якобы упал "из-за своих же непонятных, запоздалых решений и реакций, а когда поняли ошибку, уже было поздно".

"Ну здесь хоть без человеческих потерь", - заявил он, добавив, что потеря МиГ-29 болезненна для Воздушных сил.

Что известно об истребителях Миг-29

Миг-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения, который, в частности, находится на вооружении в Украине.

Силы обороны используют его для ряда целей – в частности при отражении русских массированных ударов, а также для нанесения атак по наземным целям РФ. Также украинские защитники используют эти истребители для выполнения задач на линии фронта и патрулирования неба.

Потери украинской авиации

Напомним, в середине июня стало известно о падении другого украинского самолета, Су-24, в небе над Хмельницкой областью. Тогда сообщалось, что экипаж самолета погиб на месте.

Отметим, что Украина активно наращивает авиационный парк, используя западные самолеты. В частности, ранее президент Владимир Зеленский сообщал о планах Украины получить от Швеции крупную партию истребителей Gripen.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что на фоне активного роста авиационного парка в Украине возникла нехватка пилотов. По его словам, в мирное время на один самолет должно приходиться около 2,5 пилота, тогда как в военное время допускается соотношение 1 к 2.

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