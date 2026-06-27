Почему самолет сбрасывает топливо перед посадкой и когда это запрещено

Авиалайнеры могут взлетать с большей массой, чем разрешено при посадке, поэтому в экстренных ситуациях экипаж иногда вынужден сбрасывать часть топлива.

В случае экстренной ситуации пассажирские самолеты иногда вынуждены сбрасывать топливо перед посадкой. Делают это не из-за риска взрыва, а для того, чтобы уменьшить вес самолета и обеспечить безопасную посадку без повреждения конструкции, пишет BGR.

Современные авиалайнеры обычно взлетают с максимально допустимой взлетной массой, ведь на борту находится большой запас топлива для всего маршрута и резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Однако максимальная масса при посадке значительно ниже.

Если после взлета возникает техническая неисправность или другая чрезвычайная ситуация, экипаж может принять решение вернуться в аэропорт. В таком случае одним из самых быстрых способов сделать самолет более безопасным для посадки является сброс части топлива.

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Избыточный вес создает большую нагрузку на шасси самолета при касании земли. Особенно это опасно при сильном боковом ветре или жесткой посадке, когда нагрузка на конструкцию резко возрастает.

Кроме того, более тяжелому самолету требуется большая скорость для посадки и более длинная взлетно-посадочная полоса для торможения. Это увеличивает риск перегрева тормозов, повреждения шин или даже выката за пределы полосы.

Как пилоты рассчитывают количество топлива

Перед каждым рейсом экипаж выполняет подробные расчеты, учитывая количество пассажиров, багажа, груза и маршрут полета. Топливо загружают не только для полета до пункта назначения, но и с запасом на перелет к запасному аэропорту в случае необходимости.

Не менее важно правильное распределение топлива между баками. Это помогает поддерживать центр тяжести самолета в пределах допустимых норм, что напрямую влияет на его управляемость.

Почему сбрасывать топливо можно не везде

Сброс топлива разрешен только в исключительных случаях и должен происходить над безлюдными районами или над водой по согласованию с диспетчерами.

Одним из самых известных примеров нарушения стал рейс Delta Air Lines в 2019 году. Boeing 777 после отказа двигателя возвращался в Лос-Анджелес и сбросил топливо над жилым районом Кудахи, не предупредив диспетчеров. В результате топливо попало на землю, и несколько человек получили легкие травмы. Авиационное топливо может представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды, поэтому такие процедуры строго регламентированы.

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