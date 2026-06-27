'Армия развернет оружие против Кремля': оккупант пригрозил Путину мятежом

Российский военный потребовал встречи с Путиным и выступления в телеэфире.

Российский оккупант Александр Лунин записал обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором он пригрозил "развернуть оружие против Кремля", если лидер РФ не встретится с ним. Он опубликовал обращение на своей странице в Instagram.

"В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах (земляные ямы-тюрьмы - УНИАН), наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими", - заявил Лунин.

Российский военный утверждает, что 24 июня в Воронежской области с ним без предварительной договоренности встретились "представители высоких чинов силовых структур" и передали сообщение Путину о беззаконии и произволе на фронте. По его словам, обращение было записано по просьбе этих людей.

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Также Лунин потребовал выступить в телеэфире:

"Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире, рядом с вами (Владимиром Путиным - УНИАН), армия развернет свое оружие против Кремля".

Обращение Лунина быстро стало популярным и собрало миллионы просмотров в соцсетях. На него отреагировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, заявив, что Кремль "планирует изучить" это обращение.

Позже Лунин в одном из своих видео заявил, что уже получил приглашение в Москву на встречу с одним из высокопоставленных чиновников.

Российские журналисты выяснили, что Лунин служит в одном из добровольческих батальонов, который участвует во вторжении в Украину. Ранее он был командиром отделения разведки в "добровольческом батальоне" имени Судоплатова. Он активно ведет аккаунты в соцсетях, где регулярно критикует условия в российской армии.

Рейтинг Путина упал до минимума с 2022 года

Ранее The New York Times писало, что удары Украины по временно оккупированному Крыму серьезно подорвали способность кремлевского диктатора Владимира Путина изолировать российское общество от последствий войны. Растущее недовольство видимой беспомощностью Кремля перед лицом украинских атак привело к падению рейтинга главы РФ.

Опрос социологической службы ФОМ, опубликованный в пятницу, 26 июня, показал, что рейтинг российского диктатора опустился до самого низкого уровня с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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