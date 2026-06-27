Открываете окно на ночь в жару? Пульмонолог объяснила, почему это опасно для здоровья

В жару хочется открыть окно на ночь, но в городе это может навредить здоровью.

В жару многие открывают окна на ночь, чтобы охладить помещение. Это не всегда хорошее решение – особенно в крупных городах. К примеру, столица Германии имеет самый загрязненный воздух в стране, из-за чего жители в период жары задаются вопросом: а стоит ли вообще открывать окна?

Пульмонолог доктор Валери Симон отвечает коротко: универсального ответа нет, поскольку все зависит от того, что находится за окном. В городе в спальню попадают мелкая пыль, диоксид азота от уличного движения, пыльца и шум – и не только днём, пишет Rynekzdrowia.

"Многие недооценивают тот факт, что загрязнение воздуха сохраняется даже ночью", – добавила эксперт. Мелкие взвешенные частицы и NO2 могут проникать глубоко в дыхательные пути и способствовать воспалительным реакциям.

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К тому же исследования показывают связь между сохраняющимся загрязнением воздуха и ухудшением качества сна, более частыми пробуждениями и обострением существующих заболеваний органов дыхания. Это особенно ощутимо для аллергиков и астматиков, у которых пыльца вызывает:

заложенность носа

чихание

кашель

слезотечение ночью

затруднение глубокого сна

ночные приступы астмы

Закрытые окна проблему не решают

К сожалению, закрытые окна тоже не являются выходом. Сон без достаточной вентиляции грозит повышением концентрации CO2 и влажности в помещении, а в жаркие летние ночи температура в комнате поднимается до уровня, при котором организму трудно поддерживать естественную терморегуляцию.

По мнению экспертов, те, у кого нет кондиционера, могут использовать очиститель воздуха, который снижает количество пыльцы, мелкой пыли и частиц в помещении. Хотя это устройство не заменяет грамотную стратегию вентиляции, оно может стать важным элементом, когда открывать окна невозможно из-за пыльцы или загрязнения воздуха.

Это подтверждает и Европейский индекс сна Coway 2026, который анализировал условия сна в 25 крупнейших европейских городах. Выводы однозначны:

шумовое загрязнение и плохое качество воздуха оказались двумя важнейшими факторами, нарушающими спокойный сон

города с более высоким уровнем загрязнения и большим ночным шумом стабильно получали более низкие оценки по качеству сна

Как проверить качество воздуха

Людям, страдающим астмой или аллергией, следует следить за предупреждениями, которые, к примеру, публикует Главная инспекция охраны окружающей среды Польши.

В разделах "Информационные и аварийные уровни" и "Допустимые уровни" публикуется информация о месте, времени, величине и причине превышения на территории Польши информационного, аварийного или допустимого уровня при усреднении за 1 час или 24 часа.

В постановлениях министра окружающей среды установлены, в частности:

аварийный уровень для пыли PM10, озона (O3), диоксида серы (SO2) и диоксида азота (NO2)

информационный уровень для пыли PM10 и озона

допустимый уровень при усреднении за один час для диоксида серы (SO2) и диоксида азота (NO2)

допустимый уровень при усреднении за 24 часа для диоксида серы (SO2) и пыли PM10

Ранее УНИАН сообщал, что копеечный французский лайфхак против жары, который захватывает Европу.

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