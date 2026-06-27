Учёные придумали, как вырастить новые зубы с нуля: препарат уже тестируют

Если новый метод окажется эффективным, имплантаты и протезы могут навсегда уйти в прошлое.

Японские учёные работают над созданием препарата, который потенциально позволит выращивать у людей новые естественные зубы вместо утраченных. Как пишет Popular Mechanics, технология уже прошла первую фазу клинических испытаний на людях.

Идея основана на блокировании белка USAG-1, который участвует в развитии зубов и, как полагают ученые, сдерживает их формирование. Издание отмечает, что предварительные эксперименты на животных показали обнадеживающие результаты: после подавления этого белка у мышей удалось вырастить новые зубы.

Разработка опирается на исследование, опубликованное в 2021 году, которое продемонстрировало, что локальное воздействие на USAG-1 способно изменять количество зубов у мышей. Впоследствии проект перешел к клиническим испытаниям. Первое исследование препарата TRG035 с участием людей уже завершилось: в нем приняли участие 30 здоровых мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у каждого из которых отсутствовал как минимум один моляр. Основной целью испытания была проверка безопасности различных доз препарата.

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"Идея выращивания новых зубов – это мечта каждого стоматолога. Я работаю над этим еще со времен учебы в аспирантуре. Я был уверен, что смогу воплотить это в жизнь", – рассказывает руководитель исследования Кацу Такахаси.

В то же время учёный подчеркивает, что новый метод должен стать лишь одним из многих вариантов лечения, не заменяя традиционные решения.

"Мы надеемся дожить до того времени, когда лекарства для восстановления зубов станут третьим вариантом наряду с зубными протезами и имплантатами", – пояснил он.

Однако люди, потерявшие зубы из-за кариеса, травм или старения, не станут первыми, на ком хотят испытать препарат. Компания Toregem BioPharma планирует в первую очередь применять его для лечения врождённого отсутствия нескольких постоянных зубов – редкого заболевания, которое встречается примерно у 0,1 % населения.

Несмотря на оптимистичные результаты ранних исследований, ученые пока не имеют доказательств того, что препарат способен вырастить полноценный, правильно расположенный и функциональный зуб у человека. Впереди – вторая фаза клинических испытаний в Японии, к которым компания уже готовится благодаря новому финансированию.

Как подытоживает издание, Toregem BioPharma рассчитывает внедрить технологию в практическое применение к 2030 году. Однако этот срок остается лишь целью, а не гарантией успеха. Ведь учёным ещё только предстоит выяснить, действительно ли препарат сможет восстанавливать полноценные зубы у людей.

Другие новости науки

Как писал УНИАН, ученые из Гарварда обнаружили в генах человека то, что можно назвать "генетическими часами". Исследователи предложили новый метод измерения биологического возраста, основанный не на изменениях ДНК, а на активности генов.

Эти "часы старения" могут прогнозировать риск заболеваний и даже время до смерти, показывая, какие гены способствуют медленному или ускоренному старению.

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