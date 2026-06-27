Решение о нападении России на НАТО будет принимать уже не Путин, – адмирал

Россия уже превратилась в младшего партнера Китая и больше не является тем, кто принимает стратегические решения.

Война в Украине продолжается до сих пор только потому, что Китай позволяет России ее продолжать и обеспечивает россиян необходимыми для этого ресурсами. Такое мнение высказал бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Китайцы фактически позволяют России оставаться в войне. Они обеспечивают Россию всем необходимым для производства оружия. Поэтому китайцы все еще могут говорить: "Мы не даем оружия", но они буквально дают россиянам все необходимое для производства этого оружия", – подчеркнул он.

По мнению Бауэра, Россия все больше превращается в младшего партнера в отношениях с Китаем. Именно поэтому, убежден адмирал, если Россия все-таки атакует страны НАТО, решение по этому вопросу будет приниматься не в Москве, а в Пекине.

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Как писал УНИАН, хотя Пекин не поставляет готового оружия России, он активно продает товары двойного назначения, что позволяет России продолжать войну и избегать вторичных санкций.

Эксперты считают, что Китай заинтересован в сохранении наступательного потенциала РФ и затягивании войны в Украине, ведь это отвлекает силы НАТО и создает для Пекина больше пространства для потенциальной агрессии против Тайваня.

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