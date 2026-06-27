В Польше задержали украинца из-за угроз Навроцкому: что ему грозит

36-летний гражданин Украины подозревается в публичных угрозах в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

В Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента страны Кароля Навроцкого.

Мужчине могут предъявить обвинение по статье Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает ответственность за оскорбление конституционного органа государства, сообщает Polsat News.

По информации полиции, внимание правоохранителей привлекли высказывания, опубликованные на одном из интернет-каналов. В полицию поступили материалы с записью онлайн-разговора, во время которого, по данным следствия, звучали угрозы в адрес главы польского государства.

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Как сообщила представительница полиции Анна Баран, после получения информации правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого.

"Следователи задержали 36-летнего мужчину, который через интернет публично высказывал угрозы в адрес президента Польши", – отметила она.

В субботу задержанного доставили в прокуратуру, где ему должны объявить подозрение.

По предварительным данным, мужчине инкриминируют оскорбление конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента. Такое правонарушение предусмотрено статьей 226 Уголовного кодекса Польши.

Украина и Польша – последние дипломатические скандалы

Как сообщал УНИАН, ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что решение президента Польши Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла является неадекватным.

Сам Навроцкий объяснил своё решение лишить президента Зеленского ордена Белого Орла.

"Мы знаем, что такое война и борьба за независимость. Мы знаем, что такое постсоветская, а сегодня и российская угроза. Но мы – гордая нация, и у нас есть свой болевой порог, когда речь идет о вопросах, касающихся нас и наших союзников", – сказал он.

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