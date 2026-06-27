Эту песню Стиви Уандер написал в 15 лет, и она стала настоящим хитом

Трек "Uptight (Everything's Alright)" играет важную роль в карьере певца.

Американский певец Стиви Уандер в середине 1960-х выпустил трек "Uptight (Everything's Alright)", который впоследствии стал одним из самых выдающихся хитов Motown. Однако мало кто знает, что артист написал её в 15-летнем возрасте.

Как отмечает Parade, в 1965 году будущая звезда только начинала свой творческий путь. Тогда Стиви сталкивался с рядом трудностей в карьере из-за взросления и смены голоса. Однако трек "Uptight (Everything's Alright)" стал настоящим хитом и принес ему оглушительный успех.

"Эта песня поднялась на первое место в чарте Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs, где оставалась пять недель подряд. В других чартах песня достигла 3-го места в Billboard Hot 100 и 14-го места в британском сингловом чарте", – отмечают критики.

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Интересно, что композиция была написана за довольно короткий срок. Автор Сильвия Мой уже имела готовый текст, но он не был написан шрифтом Брайля для Вандера, который в детстве потерял зрение. Однако она зашла в вокальную кабину вместе с ним и пела слова, пока артист записывал их и сочинял музыку. А уже через несколько месяцев трек услышал весь мир.

"По смыслу это песня о парне из бедной среды, у которого нет ни денег, ни статуса, но девушка видит в нём что-то большее. Главная идея – "со мной всё хорошо, потому что меня любят таким, какой я есть", – отмечал исполнитель.

Хит Uptight (Everything's Alright) – что важно знать

Уандер дебютировал в музыкальной индустрии в 1961 году. Тогда он подписал контракт с лейблом Motown Records. Спустя два года он с песней "Fingertips" вошел в историю как самый молодой сольный исполнитель, возглавивший чарт Billboard Hot 100. Но "Uptight (Everything's Alright)" – это трек, в котором слышен мощный вокал артиста и который до сих пор остается популярным.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что легендарный трек 1976 года до сих пор звучит на радиостанциях.

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