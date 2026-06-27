Почему смартфон издает странные звуки при встряхивании: это не поломка, а фича

Если ваш девайс "гремит" при встряхивании, в большинстве случаев это не дефект, а особенность работы оптической стабилизации камеры.

В последнее время многих пользователей Android смущает щелкающий звук, издаваемый их устройствами – чаще всего это встречается на моделях Samsung Galaxy. На первый взгляд это может показаться признаком поломки, однако в большинстве случаев повода для беспокойства нет, более того, в этом есть даже плюс.

Как объясняют эксперты BGR, дребезжащий звук связан с работой системы оптической стабилизации изображения (OIS), которая используется в камерах современных смартфонов. Эта технология помогает камере компенсировать дрожание рук при съемке.

Когда телефон "чувствует" движение, система автоматически смещает линзу в противоположную сторону, создавая характерный звук при тряске.

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Именно благодаря OIS фотографии получаются более резкими, особенно в условиях слабого освещения. Поэтому многие модели с этой особенностью, включая флагманские устройства вроде Galaxy S26 Ultra и Pixel 10 ProL, отличаются особенно качественной камерой. По сути, наличие легкого дребезга можно считать признаком продвинутой камеры.

Интересно, что громкость этого звука может отличаться в зависимости от модели смартфона. В устройствах с более крупными камерами дребезг может быть более выражен.

Также отмечается, что сильные магнитные поля рядом с камерой могут временно влиять на работу системы стабилизации и ухудшать качество снимков, вызывая размытость.

На Reddit многие пользователи признаются, что всегда принимали этот звук за поломку. Некоторые даже думают, что внутри телефона что-то "отвалилось". Проверить, что все в порядке, можно очень просто: если открыть приложение камеры, звук обычно исчезает или становится значительно тише, поскольку система стабилизации начинает работать в активном режиме.

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