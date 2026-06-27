'Слезы текли ручьем, ноги подкосились': в Москве впервые ощутили вкус войны Путина, - FT

Кремль долгое время пытался держать войну в стороне от столицы.

Весной Украина активизировала свою ударную кампанию против Москвы, и жители российской столицы впервые ощутили последствия полномасштабной войны, развязанной российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет Financial Times, они укрывались в подвалах, наблюдали за пожарами в магазинах и находили автомобили, забрызганные токсичным "нефтяным дождем" - признаки конфликта, который Кремль долгое время пытался держать в стороне от столицы.

Как отметил Конрад Музыка, директор польской аналитической группы Rochan Consulting, российская столица стала заметно более уязвима для ударов беспилотников, которые с весны участились как по "частоте, так и по эффективности".

"Если горит Украина, горит и ваша Москва", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 18 июня, когда был подожжен главный нефтеперерабатывающий завод Москвы.

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"Мне приснилось, что нас бомбят. Потом я проснулась в половине четвертого, поняв, что это не сон", – вспоминает об атаке Амалия, живущая в Котельниках, пригороде на юго-востоке Москвы.

При этом она сказала, что не получила никакого предупреждения от властей. В комментариях к постам в Telegram-канале губернатора Московской области содержались аналогичные жалобы. "Слышим приближающийся дрон, бежим в коридор – и через час в Telegram мэра приходит предупреждение", – написала Ольга, жительница Химок, пригорода Москвы.

Кроме того, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам усугубили дефицит топлива, вызвав в интернете гнев из-за официальных заявлений о том, что поставки остаются неизменными.

"Некоторые говорят, что в России дефицит топлива. Это всё фейк", – саркастически заметил московский блогер Михаил Витте в видео в Instagram. "Смотрите, был нефтяной дождь! У нас его так чертовски много, что мы не знаем, что с ним делать", – добавил он.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе также перекинулся на крупнейший оптовый рынок России "Садовод", уничтожив ряды магазинов и запасы товаров за несколько месяцев. Торговцы оценивают убытки в миллионы рублей.

"Мы увидели, как то, что мы построили, превратилось в пепел/ Слёзы текли ручьём, ноги подкосились", – написала совладелица магазина одежды в Instagram.

При этом одна из жительниц Белгородской области России, граничащей с Украиной, сказала: "Мне не стыдно это говорить, но я отчасти рада, что люди в Москве наконец-то смогут ощутить ту жизнь, которой наши регионы жили годами".

Это не повлияло на Путина

Андрей Колесников, политолог и житель Москвы, считает, что игнорировать атаки "невозможно". Но для многих они стали "просто новой реальностью", если только не подвергаются прямому удару.

"Москва огромна – запад и восток города почти как разные страны", – сказал Колесников.

Тем не менее, нет никаких признаков того, что эта волна недовольства как-либо повлияет на Путина.

Колесников отметил, что атаки беспилотников лишь укрепили позицию противников войны, а также сторонников ядерного удара. "Для Путина это давление является стимулом к ​​эскалации", считает он.

Удары по России

Волна ударов украинских беспилотников, которые с начала года не менее 40 раз наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, создала риск дефицита бензина в Москве.

Удары украинских беспилотников вывели Московский нефтеперерабатывающий завод из строя как минимум на шесть месяцев. В этом месяце завод дважды подвергался ударам украинских дронов, из-за чего предприятие было вынуждено остановить работу.

СМИ пишут, что российские "ястребы" возмущены украинскими ударами по Москве и тем, что США так и не выполнили свое обещание принудить Украину капитулировать. Они призывают Кремль окончательно отказаться от дипломатии и прибегнуть к эскалации конфликта.

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