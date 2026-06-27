Слишком дорого: продажи консолей PlayStation и Xbox обновили 25-летний антирекорд

Тем временем траты на игры и подписки выросли на 25%

На фоне роста стоимости электроники из-за дефицита памяти, вызванного ИИ-бумом, Sony и Microsoft столкнулись с одним из самых серьезных падений продаж игровых консолей за последние 25 лет.

Согласно данным издания Insider Gaming, май 2026 года стал худшим месяцем за всю историю Xbox по продажам консолей, а у PlayStation – худшим маем с 2000-го. Nintendo Switch 2 остается лидером как по количеству проданных консолей, так и по выручке, и является лучшей платформой 2026 года.

Исследование также показало, что средняя цена новой игровой консоли в мае достигла 502 долларов, что на 14% больше, чем год назад – тогда показатель составлял 440 долларов. Средняя цена PS5 в США поднялась до $672 (+33%), Xbox Series X|S – до $524 (+22%). Тем временем траты на игры и подписки выросли на 25%

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Рост цен парадоксальным образом помог Xbox в деньгах – выручка выросла на 7%, хотя продажи устройств упали на 12%. PlayStation же переживает куда более тяжелый период – расходы потребителей на игровое железо снизились на 43%, а количество проданных консолей сократилось на 58%. Корпорация продает меньше устройств, но зарабатывает больше с каждой штуки.

Накануне Xbox объявила об очередном подорожании всех моделей (как Series S, так и Series X) на 100 долларов с 1 августа. Всему виной, как всегда, дефицит чипов и памяти. При этом производитель предупреждает, что это не предел: цены на компоненты могут удвоиться к осени 2027 года.

Nintendo также вскоре готовится повысить цену. С 1 сентября 2026 стоимость Switch 2 вырастет с 449,99 до 499,99 долларов – менее чем через год после выхода консоли. Ожидается, что вскоре о новом подорожании объявит Sony.

Ранее Valve объявила официальную стоимость консоли-ПК Steam Machine. Самая дешевая версия на 512 ГБ без геймпада будет стоить 1049 долларов, также будет версия на 2ТБ за $1349. Изначально устройство должно было стоить ~750$, но вмешался кризис на рынке памяти.

Microsoft уже официально анонсировала следующий Xbox. Устройство носит рабочее название Project Helix – оно будет запускать игры как с Xbox, так и с ПК. Внутри у него будет установлен кастомный процессор от AMD, а девкиты для разработчиков начнут рассылать уже в 2027 году.

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