В советских 'Жигулях' был датчик, смысл которого понимали далеко не все владельцы

Это довольно простое устройство, в котором нет ни одной электронной детали.

В автомобилях "Жигули" был датчик, смысл которого понимали далеко не все владельцы. На самом деле он помогал снизить расход топлива авто.

Как пишет Autó és Motor на портале Liked.hu, речь идет об эконометре (экономайзер). Это довольно простое устройство, в котором нет ни одной электронной детали.

Эконометр является механическим вакуумметром с датчиком на приборной панели. Тонкий шланг соединяет его с впускным коллектором карбюраторного двигателя, а стрелка прибора реагирует на вакуум, создаваемый в этом шланге.

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Когда поршни движутся вниз, они всасывают топливно-воздушную смесь через частично закрытый дроссельный клапан. За дроссельной заслонкой давление падает ниже атмосферного, и прибор точно измеряет именно эту разницу, объяснили в Autó és Motor.

Эконометр показывает степень открытия дроссельного клапана. Датчик состоит всего из трех цветных зон - зелёной, жёлтой и красной. На холостом ходу и при спокойной езде стрелка стабильно оставалась в зеленой зоне, а при более динамичной езде стрелка переходила в желтую, а затем и в красную зону.

В Autó és Motor отметили, что зеленой зоне, например, ВАЗ-2107 расходовал примерно 6-8 литров бензина на 100 км, а в желтой - уже 9-10 литров. В красной зоне расход топлива мог составить до 14 литров.

Этот прибор побуждал водителей не нажимать на газ с места до упора, а ускоряться плавно и постепенно. Также он учил водителей вовремя отпускать педаль газа перед поворотами и красными светофорами.

Кроме того, этот датчик также служил бесплатным диагностическим инструментом. Например, при правильно прогретом и исправном двигателе на холостом ходу стрелка должна была стоять абсолютно неподвижно, без малейшего колебания. Если же стрелка начинала "прыгать", это означало, что система где-то всасывает посторонний воздух.

В Autó és Motor добавили, что этот прибор можно встретить далеко не на всех автомобилях ВАЗ. Даже на первых серийных моделях ВАЗ-2107 в левом верхнем углу приборной панели ещё размещался аналоговый датчик давления масла, а уже в 1988 году "АвтоВАЗ" принял решение установить на его место эконометр.

В Тернопольской области умелец создал уникальный автомобиль "Горинь"

Ранее автоблогер Roma Urraco рассказал историю необычного самодельного автомобиля "Горинь", которую создал умелец Ярослав Цимбровский из города Збараж в Тернопольской области.

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