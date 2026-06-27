В Украине создали морской беспилотник, который может нести ударные дроны, ракеты и пулемет

MOBIDIK имеет шесть модификаций, которые уже существуют и используются.

На украинско-скандинавской конференции DIH Naval Forge 2026 украинская компания "Аварид" представила новый морской беспилотник MOBIDIK. Он может оснащаться дронами класса middle strike и ракетами-дронами, пишет "Милитарный".

Руководитель "Аварид" рассказал журналистам, что MOBIDIK имеет шесть модификаций, которые уже существуют и используются. По его словам, уже скоро морские дроны передадут украинским военным для выполнения боевых задач.

Отмечается, что автономность работы MOBIDIK составляет до 120 часов, а запас хода - до 1400 км. Максимальная скорость дрона составляет 65 км/ч, а мореходность сохраняется при волнах высотой до 1,2 метра.

Видео дня

Руководитель "Аварид" поделился с журналистами, что новый дрон в версии MD-1 может оснащаться пятью дронами-перехватчиками авиационного типа для создания морского рубежа ПВО. Версия MD-2 имеет аналогичное назначение, но предусматривает использование восьми дронов-перехватчиков квадрокоптерного типа.

Версия MD-3 уже предусматривает интеграцию ударных дронов типа middle strike MORRIGAN собственного производства компании. Они предназначены для поражения кораблей, прибрежных объектов и средств разведки на средней дистанции.

Версия MD-4 является платформой для запуска реактивного ударного беспилотника, предназначенного для поражения высокоприоритетных целей на стратегической дальности.

Модификация MD-5 оснащена пулеметно-ракетным вооружением и предназначена для поражения воздушных и надводных целей. Дрон в этой версии может нести две ракеты Р-73, AIM-9 или их аналоги, а также боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом Browning M2.

Модификация MD-6 является штурмовой платформой, которая одновременно служит носителем ударных FPV-дронов и оснащена боевой частью весом 300 килограммов. Она предназначена для поражения крупных надводных целей и припортовой инфраструктуры.

По словам руководителя "Аварида", сейчас компания уже завершила разработку морских беспилотников и переходит к стандартизации и серийному производству.

Украина хочет изменить тактику использования морских дронов в Черном море

Ранее командир подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным Найнт рассказал, что Украина хочет, чтобы её морские дроны задерживали коммерческие суда в Чёрном море, а не уничтожали их.

По словам Найнта, сейчас разрабатывается новая концепция использования морских дронов, которые его подразделение использует в операциях в Черном море.

Вас также могут заинтересовать новости: