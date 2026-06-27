Древние моряки предпочитали голодать, а не есть рыбу из океана, и вот почему

Моряки парусных судов раньше избегали употребления свежевыловленной рыбы.

В книгах о великих географических открытиях часто можно прочитать, что, например, моряки Фернана Магеллана во время своего первого кругосветного плавания в открытом океане нередко голодали или ели собственные ботинки. Логичным решением проблемы может показаться поедание рыбы из океана, однако не все так просто.

Как пишет Ma tudtam meg на портале Liked.hu, моряки парусных судов раньше избегали употребления свежевыловленной рыбы. На это есть сразу несколько причин.

Во-первых, испанские и португальские моряки отправлялись в совершенно неизвестные воды, где раньше не бывал ни один европеец. В наше время биологи различают более 40 тысяч видов океанической рыбы, но моряки прошлого же не имели ни малейшего представления о том, какие рыбы там обитают.

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Для моряков даже сейчас самым страшным кошмаром остается сигуатера - тяжелое смертельное заболевание, вызываемое ядом под названием сигуатоксин, которые содержится в тропических рыбах. В наше время уже известна большая часть видов рыб, которые являются наиболее распространёнными носителями этого яда.

Сотни лет назад ни один капитан не осмеливался рисковать жизнью своего экипажа. Поэтому употребление океанической рыбы было запрещено.

В Ma tudtam meg отметили, что некоторые испанские моряки накладывали на выловленную рыбу серебряный крест – считая, что так она якобы становится "съедобной". Токсичность рыбы проверяли также тем, что бросали её кусочки чайкам или оставляли мухам на палубе, но, очевидно, чаек или мух найти посреди океана не получится.

Кроме того, моряки с древних времён знали, что чрезмерное употребление рыбы может привести к недомоганию. Ученые выяснили, что это происходило из-за передозировки микроэлементов (например, фосфора) и витамина А.

Другой проблемой было то, что моряки часто даже не могли приготовить рыбу. Жарить её нельзя – нет ни дров, ни печи, а обработка и приготовление морской рыбы потребовали бы большого количества ценной пресной воды на корабле.

В Ma tudtam meg добавили, что употребление в пищу непривычных блюд, например экзотической рыбы, может легко привести к расстройству желудка. Даже если сама рыба полностью съедобна. А такого ни одному капитану судна не нужно среди своей команды.

Также существовали особые морские суеверия, связанные с употреблением в пищу морских обитателей. Например, далеко не все моряки ели акул, считая их морскими падальщиками. Дельфины также были под запретом, так как они считались морскими талисманами.

Почему моряки боялись заходить в Саргассово море

Напомним, что древние моряки боялись заходить в Саргассово море в Атлантическом океане. Безбрежное Саргассово море сотни лет занимает место одного из самых загадочных водных объектов. Моряки веками предпочитали обходить этот участок стороной, а некоторые прямо говорили, что Саргассово море - кладбище кораблей.

Одна из причин, почему мореплавателям, особенно суеверным, не нравилось большое Саргассово море - это наличие печально известного Бермудского треугольника. Море окутано множеством легенд о пропавших людях и кораблях, о странных силуэтах в тумане над толщей воды, о призрачных субмаринах, необъяснимых звуках и вспышках света.

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