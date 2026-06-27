Что реально происходит в войне и близко ли уже поражение РФ: холодный душ от волонтера

Несмотря на эффективность украинских ударов, у российской армии всегда будет топливо для войны, предупредил Доник.

Несмотря на то, что Силы обороны эффективно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру и наносят ущерб российской экономике, РФ до сих пор добивается определенных успехов как "на земле", так и в ударах по украинской логистике. Об этом рассказал волонтер и активист Роман Доник.

"Давайте немного снимем розовые очки и посмотрим на реальность. Мы смотрим видео поражений, очереди на заправках, истерики россиян – и от этого поднимается настроение. Мы смотрим на то, как экономика России начинает пикировать, и понимаем, что дождались момента, когда там начались необратимые процессы. Мы ждали этого с 22-го года, и только это было нашим шансом на спасение государства и победу. И вот сейчас это началось. Но из-за усталости и долгого ожидания большинство из нас воспринимает начало процессов, которые только начинают раскачивать Россию, как почти бесспорную победу. Есть несколько "но". И они не очень радостны для нас", – отметил Доник.

Он добавил, что, несмотря на эффективность украинских ударов, у российской армии всегда будет топливо для войны против Украины. По его словам, даже если его нигде не будет – РФ всегда будет направлять всё топливо армии и силовым структурам.

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"Россия сможет на какое-то время превратиться в закрытый концлагерь. Она уже почти превратилась в него. Только в "лайтовый". Отключат интернет и ещё некоторое время продержатся. На важные предприятия ВПК и критической инфраструктуры будут возить людей на автобусах. Некоторое время, если решат идти до конца, они продержатся. И наша задача неизменна. Продержаться на один день дольше", – пояснил Доник.

В частности, он отметил, что РФ добивается успехов как в продвижении на линии фронта, так и в установлении огневого контроля на ряде направлений. В частности, по его словам, РФ активно атакует украинскую логистику в Харьковской и Черниговской областях, а также в направлении Сум.

"И зоны воздействия российских дронов углубляются и расширяются. Это не интересно большинству людей, которые не живут в этих регионах. Но враг в реальности осуществляет свои планы по созданию "мертвой" выжженной зоны на пограничной территории. Не так быстро, как им хотелось бы, но осуществляет. И останавливаться не собирается. То же самое с выходом на границы Донецкой и Луганской областей. Планы не изменились, и они реализуются. Не такими темпами, как обещали россияне, но выполняются", – пишет Доник.

Волонтер отметил, что РФ постоянно ищет альтернативные нелинейные действия, которые повлияют на ход войны. Сначала это были удары по энергетике, затем попытки нанести удар по украинскому ВПК. Сейчас же россияне пытаются уничтожать украинские логистические хабы и АЗС.

"Мы нашли решение, которое на стороне и территории врага очень успешно реализуется и начало приносить результаты. И это очень хорошо. Сейчас преимущество в определенных направлениях на нашей стороне. Но Россия, согласно законам войны, никогда не полагается на одно решение. Они тоже делают выводы", – отметил Доник.

Также он отмечает проблему угрозы со стороны Беларуси. По его мнению, хотя белорусский диктатор Александр Лукашенко и отключил ретрансляторы, Минск по-прежнему остается зависимым от Москвы. И поэтому, если РФ предложит Беларуси "обмануть Украину", а затем нанести один "гарантированный удар", который, по их замыслу, переломит ход войны, Лукашенко будет играть эту роль.

Он пояснил, что РФ еще с первых дней полномасштабной войны ставит целью перерезать украинскую логистику с запада, в частности в направлении Ковель-Маневичи-Сарны-Коростен-Чернигов. И хотя у Украины есть оружие, чтобы ответить Беларуси, однако в случае такой угрозы возникнет проблема с людьми.

"Если что-то уберем с юга, юг пойдет под удар. Если что-то уберем с востока, восток пойдет под удар. Если перестанем наносить удары в глубину, они будут быстро восстанавливаться.

У нас сейчас нет свободных людей. Нет ТРО и добровольцев, которые закрыли столицу и логистические маршруты с севера в 22… Простая математика. Закон сохранения энергии. Чтобы где-то стало больше, нужно откуда-то взять – и там станет меньше. Есть ли сейчас, где взять с фронта? Есть ли какие-то тайные резервы? Я лично сомневаюсь", – говорит Доник.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Беларусь остановить развитие пограничной инфраструктуры, которая может быть использована для агрессии против Украины. Президент также подчеркнул, что Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно сотрудничества Минска и Москвы.

Отметим, что в настоящее время самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко находится в России, где проводит переговоры с кремлёвским диктатором Путиным в закрытом формате. По итогам первого дня встречи 26 июня стороны не делали заявлений для СМИ.

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