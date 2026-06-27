Бомбы Путина превращают украинский город-крепость в руины, – Bloomberg

Россия прилагает все усилия, чтобы Донбасс стал полностью непригодным для жизни.

Российские авиабомбы и дроны все сильнее разрушают Краматорск, который на протяжении нескольких лет войны оставался одним из главных тыловых центров для Сил обороны в Донецкой области. Теперь город, который когда-то позволял бойцам отдохнуть между ротациями, становится всё менее пригодным и безопасным для пребывания, пишет Bloomberg.

Автор публикации рассказывает историю военных, которые в свободное от службы время находились в кафе недалеко от площади Мира, когда рядом взорвалась российская управляемая авиабомба. Владельцы заведения заранее заклеили окна большими крестами из ленты, чтобы уберечь стекло от взрывных волн, однако это не помогло – помещение засыпало осколками стекла.

По словам одного из военных с позывным "Комерс", сейчас именно авиабомбы стали самой большой угрозой для города. "Планирующие бомбы – "страшнее, чем дроны", и их применяют чаще, чем артиллерию", – пишет издание, цитируя слова бойца. По мнению военного, такая тактика россиян призвана прежде всего запугать местных жителей.

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В публикации отмечается, что после полномасштабного вторжения Краматорск и соседний Славянск подвергались массированным авиаударам, однако впоследствии, когда осенью 2022 года фронт удалось отодвинуть от этого района, города стали своеобразным местом отдыха для украинских военных. Теперь ситуация вновь резко ухудшилась, и россияне регулярно разрушают город ударами дронов и авиабомб.

Военный Илья Костин, недавно вернувшийся с командного пункта в регионе, объясняет, что Россия пытается изолировать Краматорск и Славянск, хотя пока не имеет достаточных сил для их захвата. "Поэтому они сейчас ведут войну так, чтобы для нас осталась только голая земля", – говорит он

До начала войны в городе проживало почти 200 тысяч человек, однако из-за нового этапа наступления всё больше гражданских лиц покидают свои дома. Часть гуманитарных и медицинских организаций уже переносит свою работу примерно на 60 километров западнее, хотя украинские военные продолжают оставаться в городе.

Эксперт Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отмечает, что России вряд ли удастся захватить и удержать Краматорск, ведь она до сих пор не смогла полностью овладеть даже более мелкими городами поблизости – Дружковкой и Константиновкой. В то же время постепенное продвижение российских войск позволило им приблизить свои средства поражения к городу, из-за чего атаки стали значительно интенсивнее.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по словам волонтера и активиста Романа Доника, несмотря на успешные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре и экономике, РФ сохраняет возможности для ведения войны и добивается определенных успехов на фронте, в частности в уничтожении украинской логистики.

Он отметил, что российская армия всегда получит необходимое ей топливо, даже ценой превращения страны в "закрытый концлагерь". Доник также обратил внимание на угрозу со стороны Беларуси и планы РФ перерезать украинские логистические маршруты на фронте. Волонтер подчеркнул, что Россия постоянно ищет новые способы влияния на ход войны, поэтому Украине важно оставаться гибкой и готовой к различным сценариям.

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