'У любого раба есть предел терпения': Флэш эмоционально обратился к россиянам

Население России должно видеть, к каким последствиям приводит война против Украины, заявил Флэш.

Российское руководство может вести войну против Украины в нынешнем формате еще "очень долго", поскольку для них не составляет труда находить по 30 тысяч оккупантов для удержания фронта. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Я также знаю их текущие возможности и масштабы производства БПЛА и ракет. Они будут атаковать нас ими годами при поддержке Китая. А проблемы с топливом на АЗС вождей мало волнуют", – заявил Флэш.

Он добавил, что реально ускорить процесс завершения войны можно только в случае реакции российского населения на действия Сил обороны. Флэш подчеркнул, что если раньше война была для гражданских россиян "где-то далеко", то сейчас оказалась рядом.

Видео дня

"Многие скажут, что оставшиеся жители России – это порабощенный и запуганный народ, это так, но у любого раба есть предел терпения, когда речь идет о той самой нижней части известной всем пирамиды Маслоу", – добавил Флэш.

На этом фоне он призвал украинцев помогать влиять на народ России, используя интернет:

"Лидеры РФ, ограничив доступ своего населения к правде и информации, повторили ошибку СССР. Тогда в поисках правды слушали по радио "Голос Америки", а сейчас жители России обращаются за правдой и информацией на наши ресурсы и наши Telegram-каналы. Не все подписчики моего Telegram-канала понимают, зачем я иногда обращаюсь к жителям РФ. Россиянам нужно повсеместно объяснять истинные причины их текущих проблем и пути их устранения".

Флэш отметил, что население РФ должно увидеть, к каким последствиям приводит война, которая не нужна большинству из них.

"А если её не завершить, то в дальнейшем зимовать без света и тепла будем уже не только мы, но и большая часть жителей средней полосы России. А ещё добавлю, что войны бывают разные. Не все они происходят на поле боя. Когнитивная война – одна из них. И мы в Министерстве обороны знаем, что это такое", – отметил Флэш.

Завершение войны – важные новости

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую 40-дневную операцию Службы безопасности Украины. Как отметил Зеленский, эта программа должна повлиять на позицию РФ относительно завершения войны против Украины.

Издание The Independent уже отмечает, что российский диктатор Владимир Путин вернулся к разговорам о завершении войны против Украины. По мнению издания, причиной этому является то, что РФ проигрывает войну.

Вас також можуть зацікавити новини: