Ешьте по две штуки в день: этот летний фрукт – натуральный чистильщик для кишечника

Абрикосы содержат клетчатку, которая очищает кишечник, и бета-каротин для кожи.

Летом они царят на прилавках и манят сладким вкусом – но их главное достоинство не только в аромате. Абрикосы – фрукты, которые стоит включить в летнее меню. Они легкоусвояемы, низкокалорийны и содержат множество питательных веществ.

В первую очередь в них есть бета-каротин, витамин C, витамины группы B, а также минералы – калий и железо. Благодаря этому абрикосы могут служить не только полезным перекусом, но и дополнением сбалансированного рациона, пишет WP abcZdrowie.

Одним из главных достоинств абрикосов является содержание пищевых волокон – клетчатки. Именно она помогает регулировать ритм дефекации и поддерживает нормальную работу пищеварительного тракта.

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Достаточное количество клетчатки в рационе также способствует развитию полезных кишечных бактерий. Растворимая клетчатка, содержащаяся в абрикосах, действует как природный "чистильщик" кишечника: улучшает его перистальтику и одновременно поддерживает микрофлору.

Регулярное употребление абрикосов может быть полезным для профилактики запоров – особенно в сочетании с достаточным потреблением воды и рационом, богатым растительными продуктами.

Важно помнить, что избыточное количество фруктов у некоторых людей может вызывать дискомфорт со стороны пищеварительного тракта. В большинстве случаев достаточно 2–3 свежих абрикосов в день.

Польза для кожи

Абрикосы также содержат бета-каротин – провитамин A. Организм преобразует его в витамин A, который играет важную роль в поддержании нормального состояния кожи и слизистых оболочек. Фрукты содержат также витамины C и E – антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса.

Благодаря высокому содержанию бета-каротина – провитамина A – абрикосы выравнивают тон кожи, поддерживают её регенерацию и защищают от воздействия солнечных лучей.

Хотя диета не заменяет солнцезащитные средства и надлежащий уход, регулярное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, может поддерживать состояние кожи.

Свежие или сушёные

Лучшим повседневным выбором являются свежие абрикосы. Они содержат больше воды, меньше калорий и меньше сахара, чем сушёные.

Последние, однако, тоже имеют свои преимущества: они являются более концентрированным источником калия и железа, поэтому хорошо подходят в качестве добавки к овсянке, йогурту или домашним батончикам.

При выборе сушёных абрикосов стоит отдавать предпочтение продуктам без добавления диоксида серы. Такие плоды обычно имеют более тёмный цвет, но менее обработаны.

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