Ешьте по две штуки в день: этот летний фрукт – натуральный чистильщик для кишечника

Летом они царят на прилавках и манят сладким вкусом – но их главное достоинство не только в аромате. Абрикосы – фрукты, которые стоит включить в летнее меню. Они легкоусвояемы, низкокалорийны и содержат множество питательных веществ.
В первую очередь в них есть бета-каротин, витамин C, витамины группы B, а также минералы – калий и железо. Благодаря этому абрикосы могут служить не только полезным перекусом, но и дополнением сбалансированного рациона, пишет WP abcZdrowie.
Одним из главных достоинств абрикосов является содержание пищевых волокон – клетчатки. Именно она помогает регулировать ритм дефекации и поддерживает нормальную работу пищеварительного тракта.
Достаточное количество клетчатки в рационе также способствует развитию полезных кишечных бактерий. Растворимая клетчатка, содержащаяся в абрикосах, действует как природный "чистильщик" кишечника: улучшает его перистальтику и одновременно поддерживает микрофлору.
Регулярное употребление абрикосов может быть полезным для профилактики запоров – особенно в сочетании с достаточным потреблением воды и рационом, богатым растительными продуктами.
Важно помнить, что избыточное количество фруктов у некоторых людей может вызывать дискомфорт со стороны пищеварительного тракта. В большинстве случаев достаточно 2–3 свежих абрикосов в день.
Польза для кожи
Абрикосы также содержат бета-каротин – провитамин A. Организм преобразует его в витамин A, который играет важную роль в поддержании нормального состояния кожи и слизистых оболочек. Фрукты содержат также витамины C и E – антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса.
Благодаря высокому содержанию бета-каротина – провитамина A – абрикосы выравнивают тон кожи, поддерживают её регенерацию и защищают от воздействия солнечных лучей.
Хотя диета не заменяет солнцезащитные средства и надлежащий уход, регулярное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, может поддерживать состояние кожи.
Свежие или сушёные
Лучшим повседневным выбором являются свежие абрикосы. Они содержат больше воды, меньше калорий и меньше сахара, чем сушёные.
Последние, однако, тоже имеют свои преимущества: они являются более концентрированным источником калия и железа, поэтому хорошо подходят в качестве добавки к овсянке, йогурту или домашним батончикам.
При выборе сушёных абрикосов стоит отдавать предпочтение продуктам без добавления диоксида серы. Такие плоды обычно имеют более тёмный цвет, но менее обработаны.
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