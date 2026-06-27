Как правильно гладить кошку: эксперты предупредили о важной ошибке

Кошки как вид не являются по своей природе социальными или тактильными.

Хотя вы можете думать, что поглаживание – это проверенный способ сблизиться со своей кошкой, нет никакой гарантии, что ей понравится этот физический контакт. К тому же, большинство людей гладят кошек неправильно, пишет sciencefocus.

Кошки как вид не являются по своей природе социальными или тактильными. Так что вполне возможно, что ваша кошка терпит ваши ласки только для того, чтобы получить какое-то лакомство.

Где точно не нужно гладить кошку

Хотя люди часто думают, что кошкам нравится, когда их гладят у основания хвоста, исследования показывают, что на самом деле это может вызывать у кошек наиболее негативные поведенческие реакции, говорит доктор Лорен Финка, эксперт по поведению кошек.

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Помимо нижней части спины, Финка советует избегать прикосновений к животу, поскольку кошка эволюционировала таким образом, чтобы защищать эту область. Жизненно важные органы кошки находятся на виду у пупка, поэтому прикосновения к этой области могут восприниматься как угроза.

Где можно гладить кошку

Существует большая вариативность в том, что нравится кошкам. Это зависит от их характера, а также от предыдущего опыта. Кошки, которых гладят и социализируют люди с раннего возраста – особенно в "чувствительный" период от двух до восьми недель – обычно с большей вероятностью будут получать удовольствие от прикосновений, говорит Финка.

Области, где дружелюбные кошки, скорее всего, будут получать удовольствие от поглаживания: вокруг морды – преимущественно щеки, основание ушей и подбородок.

"Вероятно, это потому, что в этих областях морды много желез, вырабатывающих запах. Кошки очень заинтересованы в использовании этих областей для распространения своего запаха, поэтому эти участки, вероятно, сами по себе довольно приятны для стимуляции", - говорит Финка.

Она советует позволить кошке самой контролировать, сколько вы ее гладите. Делайте короткие паузы в поглаживании каждые 3-5 секунд, чтобы "проверить" ее состояние – когда вы перестаете гладить, трется ли она о вас, прося еще? Если нет, возможно, ей нужен перерыв.

Ранее эксперты объяснили, почему кошки вылизывают друг друга - это совсем не демонстрация дружбы.

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