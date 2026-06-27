Рейтинг Путина упал до минимума с 2022 года: удары по Крыму делают свое дело, - NYT

На полуострове нет топлива, гаснет свет, "туристы" бегут.

"Власти" временно оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации после нескольких недель интенсивных воздушных атак Украины. Достижения Украины в производстве дронов и ракет позволили Киеву наносить более масштабные удары на большем удалении от линии фронта, которые с большим трудом отражаются российской ПВО.

На протяжении нескольких последних месяцев Украина наносит все более мощные воздушные удары по Крыму и ряду регионов России, нарушая покой, которым российские граждане в основном пользовались на протяжении четырёх лет войны, пишет New York Times.

Сообщается, что эти удары серьезно подорвали способность кремлевского диктатора Путина изолировать российское общество от последствий войны. В Киеве они укрепили растущую уверенность в том, что удастся вынудить Путина сесть за стол переговоров – даже несмотря на то, что Россия продолжает обстреливать Украину ракетами и дронами, пользуясь нехваткой у нее средств ПВО.

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Удары по Крыму и Москве - последствия

На прошлой неделе Украина нанесла крупнейший с начала войны удар дронами по Московской области: был остановлен авиасообщения в четырех международных аэропортах столицы, серьёзно пострадал крупный нефтеперерабатывающий завод.

Министерство обороны России заявило, что в ходе этой атаки по всей стране было сбито 992 дрона – наибольшее число в рамках единого удара, значительно превышающее показатели предыдущих атак.

Удары Украины по Крыму, призванные изолировать стратегический полуостров в Чёрном море, в свою очередь, дестабилизировали повседневную жизнь там в той мере, какой не наблюдалось с момента незаконной аннексии региона Россией в 2014 году.

На крымских заправочных станциях закончилось топливо – в прошлое воскресенье местные власти ввели запрет на его продажу. Летние лагеря отменены, дети эвакуированы. Из-за веерных отключений электроэнергии на полуострове нарушено водоснабжение, зависящее от электрических насосов.

Многие россияне, планировавшие провести летний отпуск в Крыму, изменили свои планы. По данным российской деловой газеты "Коммерсантъ", бронирования в Крыму на июль и август сократились более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, а в Севастополе – крупнейшем городе полуострова – на 43%.

Туристы, уже успевшие приехать в Крым, покидали полуостров – на крымской стороне моста, соединяющего полуостров с материковой Россией, выстроились тысячи автомобилей – тогда как с другой стороны желающих въехать не было.

Российский "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о введении режима ЧС в видеообращении. По его словам, это было сделано для "упорядочения финансовых, денежных, кредитных и договорных отношений". Позднее в тот же день он попытался успокоить жителей Крыма, заверив, что режим ЧС не предполагает "каких-либо ограничений для граждан", в частности комендантского часа.

Что такое режим ЧС

Юридически режим ЧС наделяет местных чиновников дополнительными полномочиями, в том числе правом координировать эвакуацию гражданского населения и оперативно осуществлять экстренные расходы в обход конкурсных процедур, пишет СМИ.

Введённый в Крыму региональный режим ЧС – на одну ступень ниже федерального, который открывал бы возможности для ещё более масштабного реагирования.

Что сейчас с Путиным

Путин охарактеризовал практически бескровный захват Крыма как одно из ключевых достижений своего правления, заявив, что полуостров столь же значим для российской идентичности, как Храмовая гора для евреев.

С момента интенсификации украинских ударов российский президент не проявлял особой публичной активности. В туманном комментарии в начале недели он отмахнулся от ударов дронами, назвав их попыткой Украины "взбудоражить" российское общество.

Растущее недовольство видимой беспомощностью Кремля перед лицом украинских атак привело к падению рейтинга Путина – даже по данным аффилированных с государством российских социологических служб, отмечают журналисты. Опрос социологической службы ФОМ, опубликованный в пятницу, показал, что рейтинг российского лидера опустился до самого низкого уровня с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Другие новости о продолжающихся ударах Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в Москве впервые ощутили вкус войны Путина. Российская столица стала заметно более уязвима для ударов беспилотников, которые с весны участились как по "частоте, так и по эффективности".

Кроме того, мы также рассказывали, что в Волгограде ракеты "Фламинго" поразили завод по производству "Искандеров" - это одно из ключевых предприятий российского ВПК, которое выпускает российские ракетные установки "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".

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