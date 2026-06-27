По заводу 'Титан-Баррикады' прилетели три ракеты: эксперты раскрыли детали удара.

Ракеты поразили три разных цеха.

Силы обороны Украины нанесли удар дальнобойными крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" по научно-производственному центру "Титан-Баррикады" в Волгограде, расположенному более чем в 300 км от границы с Украиной.

Как отмечает Defense Express, этот стратегический завод специализируется на ракетной и артиллерийской технике, занимается как проектированием, так и крупносерийным производством вооружений. Он производит самоходные пусковые установки и наземное оборудование для ОТРК "Искандер", а также для комплексов "Тополь-М" и "Ярс". Также ранее сообщалось о причастности предприятия к производству комплекса "Орешник". Кроме того, завод участвует в производстве артиллерийских систем, например, САУ "Мста-С" и гаубиц "Мста-Б".

При этом атака оказалась успешной – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о "повреждении производственных объектов одного из предприятий" и десяти пострадавших в результате удара. В то же время в российских соцсетях сообщают, что количество раненых работников предприятия ОПК может быть больше.

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Украина выпустила по заводу как минимум пять ракет. При этом специалисты из Dnipro Osint отмечают, что как минимум три из них могли поразить цели – два разных цеха, а также производственный корпус еще одного цеха.

"Это может быть одним из самых успешных ударов крылатыми ракетами "Фламинго", учитывая процент ракет, попавших в цель", – отмечают эксперты.

Так, например, во время атаки на АО "ВНИИР-Прогресс" из шести ракет до цели долетела одна (16%), во время следующей атаки на этот же объект в июне было запущено примерно пять ракет, из них одна попала в цель (20%) и ещё одна – почти достигла цели. При этом во время удара по "Титан-Баррикады", если спутниковые снимки подтвердят попадание трёх ракет, точность составит фантастические 60%.

"Это можно объяснить рядом факторов – успешной работой по прокладке маршрута крылатой ракеты, а также тем, что РФ отвлекает ПВО, например, для защиты Москвы", – отмечают аналитики.

Удары ракетами "Фламинго"

В ночь на 10 июня украинские ракеты"Фламинго" в городе Чебоксары (РФ) поразили военный завод "ВНИИР-Прогресс", который производит компоненты для российских ракет и дронов. Завод находится более чем в 900 километрах от линии фронта

Тогда аналитики отмечали, что в общей сложности в атаке участвовало около пяти ракет. По предварительным оценкам, две ракеты были сбиты на подлете к Чувашии, ещё одну перехватили уже возле Чебоксар, а две ракеты, вероятно, достигли территории предприятия.

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