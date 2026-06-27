СБУ во второй раз за месяц ударила по важному для Москвы энергетическому объекту

Предыдущая атака беспилотников на "Второво" произошла 10 июня этого года.

Служба безопасности Украины во второй раз за этот месяц нанесла удар по нефтеперекачивающей станции "Второво", которая снабжает топливом Москву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, бойцы "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" в Владимирской области РФ", – говорится в сообщении.

Эта станция входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива к московскому кольцевому нефтепродуктопроводу, а оттуда – на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

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По предварительной информации, беспилотники СБУ поразили технические здания объекта, после чего произошла детонация.

Предыдущая атака беспилотников СБУ на "Второво" произошла 10 июня этого года.

В СБУ подчеркнули, что и в дальнейшем будут проводить спецоперации на стратегических объектах РФ, обеспечивающих функционирование её военной экономики, ведь каждый поражённый объект сокращает ресурсы для ведения войны.

Удары Украины по РФ – другие новости

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина будет наносить превентивные удары по объектам, которые РФ использует для ведения войны.

25 июня президент Зеленский одобрил проведение Службой безопасности Украины 40-дневной операции воздействия на Россию с целью побудить её к прекращению войны.

В рамках этой операции 26 июня СБУ нанесла успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся на территории судостроительного завода "Затока" во временно оккупированной Керчи. Были поражены два корабля – "Волга" и "Вятка", а также грузопассажирский паром "Петропавловск".

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