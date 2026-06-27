Украина стала мировым лидером в войне беспилотников: какие выводы делает НАТО

Опыт украинских военных в использовании дронов и средств радиоэлектронной борьбы уже изучают армии стран НАТО, в то время как Россия, Китай и Северная Корея пытаются перенять новейшие технологии ведения боя.

Полномасштабная война в Украине стала не только одним из крупнейших конфликтов XXI века, но и катализатором стремительного развития военных технологий. Если раньше танки, авиация и артиллерия определяли ход боевых действий, то сегодня всё большую роль играют беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и интегрированные цифровые системы управления, пишет издание Nikkei.

Именно поэтому страны НАТО внимательно анализируют опыт Украины. Одним из подтверждений этого стали масштабные военные учения Spring Storm в Эстонии, где украинские военные делились практическими знаниями о применении беспилотников в современной войне.

Учения проходили недалеко от российской границы с участием военных из более чем десяти государств, в том числе США, Великобритании и Франции. По словам командующего учениями полковника Арона Калмуса, именно Украина и Россия в настоящее время задают темп развития технологий в сфере дронов и радиоэлектронной борьбы, тогда как другим армиям необходимо быстро догнать этот уровень.

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За последние два года масштабы производства украинских беспилотников выросли беспрецедентно. Если в 2022 году было изготовлено около 1,2 тысячи дронов, то уже в 2024 году этот показатель достиг примерно 1,7 миллиона. В то же время Россия также значительно увеличила выпуск беспилотных систем.

Эксперты отмечают, что главным изменением стало не только количество дронов, но и их интеграция с другими родами войск. Беспилотники работают в единой системе вместе с артиллерией, авиацией и ракетными комплексами, тогда как средства радиоэлектронной борьбы превратились в один из ключевых элементов современного поля боя.

Особое внимание международные аналитики обращают на военное сотрудничество России и Северной Кореи. По оценкам экспертов, Пхеньян уже направил в Россию более 10 тысяч военнослужащих, и их число может увеличиться. Считается, что в обмен на поддержку Москва передает КНДР технологии беспилотников, средств РЭБ, спутниковой разведки и ракетного вооружения.

Кроме того, Россия продолжает расширять военное сотрудничество с Китаем. По данным западных СМИ, российские военные могут обучать китайских офицеров, передавая им опыт боевых действий в Украине. В то же время Китай уже активно развивает собственные системы дронов, в частности технологии одновременного управления большими группами беспилотников.

Аналитики считают, что война в Украине фактически стала полигоном, на котором формируется модель будущих конфликтов. Страны, которые не будут изучать этот опыт, рискуют отстать в развитии современных военных технологий.

На этом фоне эксперты призывают рассматривать Украину не только как государство, нуждающееся в военной помощи, но и как важного партнера, обладающего уникальным боевым опытом, который уже сегодня определяет будущее мировой безопасности.

Анализ украинского опыта

Страны Балтии изучают украинский опыт возведения фортификационных сооружений для реализации проекта "Балтийская линия обороны" на границе с Россией. Как сообщает издание Politico, Эстония, Латвия и Литва анализируют разработки компании "Метинвест" Рината Ахметова, которая в рамках инициативы "Стальной фронт" производит подземные капсулы-бункеры. Эти мобильные стальные сооружения быстро монтируются и защищают военных от обстрелов; на данный момент украинской армии передано уже более 600 таких конструкций. Европейские государства стремятся использовать этот проверенный в боях опыт, чтобы эффективно защитить свои восточные рубежи.

Ранее украинские операторы дронов заявили, что Германия до сих пор не готова к тому типу войны, который Россия ведет в Украине. По их мнению, Берлин делает ставку на устаревшие подходы – танки вместо беспилотников, пишет Euronews.

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