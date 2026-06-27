Мел на окнах вместо кондиционера: французский лайфхак против жары захватывает Европу

Это простой и дешёвый способ позволит снизить температуру в доме.

Пока рекордная жара охватывает Францию, в некоторых магазинах заканчивается простой, дешёвый и неожиданный продукт – молотый мел. Известный как Blanc de Meudon, или мёдонский мел, он обычно используется для изготовления красок или как чистящее средство.

Но в условиях изнуряющей жары, по имеющимся данным, находчивые люди используют этот меловой материал как домашнее средство против зноя – покрывая им окна в школах и частных домах, пишет BBC.

Разбавленный водой и нанесённый на стекло, он даёт молочное, беловатое покрытие, которое пропускает часть света, но отражает тепло. И всё больше исследований свидетельствует о том, что за этим самодельным способом охлаждения стоит вполне реальная наука.

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Поскольку волны жары становятся всё более частыми и интенсивными из-за роста глобальных температур – и представляют особую опасность для городского населения – может ли простой слой белой краски помочь людям лучше справляться с зноем?

Радиационное охлаждение

Белая краска – обычно на стенах и крышах – давно известна своим охлаждающим эффектом. Как правило, белые поверхности отражают солнечный свет и тепло, тогда как тёмные – поглощают их. Этот принцип можно использовать для охлаждения зданий и городов.

Обычная белая краска, нанесённая на поверхность, позволяет снизить температуру на противоположной стороне как минимум на 1,7°C по сравнению с температурой окружающей среды в полдень.

Краски, специально разработанные для максимального охлаждения, – например, сверхбелая краска – способны снижать температуру внутри помещения на несколько градусов: не только за счёт отражения солнечного света, но и благодаря отдаче тепла посредством процесса, известного как "радиационное охлаждение".

Одно исследование сверхбелой краски показало, что она может отражать до 98,1% солнечного света, тогда как более ранняя формула отражала 95,5%. Другое исследование показало, что сочетание её со слоем сверхчёрной краски снизу способно снижать дневные температуры на 7,6°C.

Одна из причин эффективности мела, однако, кроется в свойствах его основного компонента – карбоната кальция, который не только обладает высокой отражательной способностью, но и устойчив к солнечной радиации.

Именно это свойство побудило ряд исследователей использовать наночастицы карбоната кальция в новых видах "суперохлаждающей" краски.

"Такие частицы широко используются в красках для радиационного охлаждения – в том числе в нашей суперохлаждающей краске", – заявил Цзяшуо Ван, студент Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия), входящий в команду, работающую над охлаждающими красками.

Мел также применялся в качестве покрытия для тканей, которые позволяют носителю оставаться в прохладе. Частицы карбоната кальция – основного компонента мела – хорошо отражают ультрафиолетовый и ближний инфракрасный свет (ту часть солнечного излучения, которая переносит тепло).

Кроме того, мел считается относительно безвредным с точки зрения воздействия на здоровье и окружающую среду – хотя при использовании мела в помещениях возможны определённые риски для органов дыхания от вдыхания частиц.

Белые окна и "le cool roofing"

По данным французских СМИ, спрос на Blanc de Meudon вызвал дефицит в магазинах по всей стране, пока люди борются с температурами свыше 40°C.

Blanc de Meudon традиционно используется для побелки витрин магазинов во время ремонта или садоводами в теплицах. Но после того как трюк с меловой краской разошёлся по социальным сетям, спрос на продукт резко вырос, сообщают французские газеты.

Некоторые французские школы также нанесли меловую краску на свои окна, хотя один чиновник предупредил, что это "не панацея" и что вместо этого необходимы должным образом утеплённые крыши.

Люди также побелили окна своих квартир.

Мел, как и белая краска в целом, стоит дёшево. И в отличие от кондиционеров, которые усугубляют общую проблему тепла и выбросов, потребляя энергию и выделяя тепло наружу, краска расходует энергию только при производстве.

"Холодные крыши" с белой краской – известные во Франции как "le cool roofing" – также привлекают всё больше внимания как устойчивый, малозатратный способ борьбы с экстремальной жарой. Идея уходит корнями в давнюю традицию многих южных регионов Европы – таких как Греция – белить дома, чтобы защититься от зноя.

Одно исследование показывает, что "холодные крыши" – крыши, окрашенные белым или покрытые отражающим слоем, – могли бы охладить Лондон "в среднем примерно на 0,8°C во время волны жары, предотвратив связанную с жарой гибель около 249 человек".

Для тех, кто интересуется другим домашним средством, есть альтернатива – йогурт. Эксперимент британских исследователей показал, что температура внутри дома с окрашенными йогуртом окнами была в среднем на 0,6°C ниже.

Выяснилось, что тонкая плёнка молочного продукта может снижать температуру в помещениях на 3,5°C в "жаркую и солнечную" погоду. Поначалу запах отталкивает, однако он, судя по всему, быстро исчезает по мере высыхания йогуртовой краски.

Ранее УНИАН сообщал, как пережить адскую жару без кондиционера - 12 действенных трюков от австралийцев.

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