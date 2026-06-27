Секретная миссия и 99 жертв: как атомная подводная лодка США бесследно исчезла в океане

Корабль USS Scorpion с 99 моряками на борту исчез в 1968 году во время секретной миссии США, и, несмотря на десятилетия расследований, ВМС так и не смогли установить причину катастрофы.

Одна из самых загадочных трагедий в истории ВМС США – исчезновение атомной подводной лодки USS Scorpion – остается нераскрытой даже спустя десятилетия. В 1968 году во время секретной разведывательной операции подводная лодка с 99 членами экипажа исчезла в Атлантическом океане и больше не вернулась, пишет Popular Mechanics.

20 мая 1968 года USS Scorpion получил приказ выполнить шпионскую миссию в Средиземном море, а впоследствии был перенаправлен для наблюдения за советской военно-морской группой у Канарских островов.

Подводная лодка класса Skipjack, оснащенная ядерным реактором Westinghouse S5W, считалась одной из самых быстрых во флоте – он мог развивать под водой скорость до 33 узлов и был разработан для длительного пребывания на глубине без всплытия.

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Последний радиосвязь с подводной лодкой состоялась 21 мая 1968 года. После этого она пропала без вести.

Поиски, не давших результатов

ВМС США объявили о потере лишь через несколько дней после исчезновения. Впоследствии подводная лодка была найдена на дне Атлантики примерно в 400 милях от Азорских островов на глубине более 3 километров. Ни один из 99 моряков не выжил.

Однако даже после обнаружения обломков официальную причину катастрофы установить не удалось.

Следствие рассматривало несколько возможных сценариев:

авария торпеды, которая могла сработать внутри аппарата;

механическая неисправность, в частности затопление из-за блока утилизации мусора;

взрыв аккумуляторов из-за скопления водорода;

внутренний взрыв или внешнее воздействие.

Ни одна из версий не была окончательно подтверждена, и официально ВМС США так и не пришли к однозначному выводу.

Ядерный реактор и оружие на борту

Вместе с подводной лодкой на дне океана остались ядерный реактор и две торпеды с ядерными боеголовками. По данным американских военных, последующие проверки не выявили утечки радиации, а экологическое воздействие катастрофы оценивается как минимальное.

Катастрофа стала одной из двух потерь атомных подводных лодок США после Второй мировой войны (наряду с USS Thresher).

После трагедии ВМС США ввели программу безопасности SUBSAFE, которая существенно изменила подходы к проектированию подводных лодок и требования к их живучести.

Несмотря на десятилетия исследований, точная причина гибели USS Scorpion остается неизвестной. Этот случай до сих пор считается одной из самых противоречивых и загадочных морских катастроф в современной военной истории.

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