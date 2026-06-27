Секретная миссия и 99 жертв: как атомная подводная лодка США бесследно исчезла в океане

Одна из самых загадочных трагедий в истории ВМС США – исчезновение атомной подводной лодки USS Scorpion – остается нераскрытой даже спустя десятилетия. В 1968 году во время секретной разведывательной операции подводная лодка с 99 членами экипажа исчезла в Атлантическом океане и больше не вернулась, пишет Popular Mechanics.
20 мая 1968 года USS Scorpion получил приказ выполнить шпионскую миссию в Средиземном море, а впоследствии был перенаправлен для наблюдения за советской военно-морской группой у Канарских островов.
Подводная лодка класса Skipjack, оснащенная ядерным реактором Westinghouse S5W, считалась одной из самых быстрых во флоте – он мог развивать под водой скорость до 33 узлов и был разработан для длительного пребывания на глубине без всплытия.
Последний радиосвязь с подводной лодкой состоялась 21 мая 1968 года. После этого она пропала без вести.
Поиски, не давших результатов
ВМС США объявили о потере лишь через несколько дней после исчезновения. Впоследствии подводная лодка была найдена на дне Атлантики примерно в 400 милях от Азорских островов на глубине более 3 километров. Ни один из 99 моряков не выжил.
Однако даже после обнаружения обломков официальную причину катастрофы установить не удалось.
Следствие рассматривало несколько возможных сценариев:
- авария торпеды, которая могла сработать внутри аппарата;
- механическая неисправность, в частности затопление из-за блока утилизации мусора;
- взрыв аккумуляторов из-за скопления водорода;
- внутренний взрыв или внешнее воздействие.
Ни одна из версий не была окончательно подтверждена, и официально ВМС США так и не пришли к однозначному выводу.
Ядерный реактор и оружие на борту
Вместе с подводной лодкой на дне океана остались ядерный реактор и две торпеды с ядерными боеголовками. По данным американских военных, последующие проверки не выявили утечки радиации, а экологическое воздействие катастрофы оценивается как минимальное.
Катастрофа стала одной из двух потерь атомных подводных лодок США после Второй мировой войны (наряду с USS Thresher).
После трагедии ВМС США ввели программу безопасности SUBSAFE, которая существенно изменила подходы к проектированию подводных лодок и требования к их живучести.
Несмотря на десятилетия исследований, точная причина гибели USS Scorpion остается неизвестной. Этот случай до сих пор считается одной из самых противоречивых и загадочных морских катастроф в современной военной истории.