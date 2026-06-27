Ученые с помощью ИИ впервые прочитали 2000-летний свиток, который был уничтожен Везувием

Виртуальное разворачивание свитков началось с компьютерной томографии.

Ученые виртуально восстановили папирусный свиток, который сгорел и обуглился во время извержения вулкана Везувий почти 2000 лет назад. Исследователи частично расшифровали его содержимое, пишет CNN.

Отмечается, что свиток PHerc. 1667 является одним из сотен, найденных в древнеримском городе Геркуланум. Он был погребён под вулканическим пеплом во время извержения Везувия в 79 году.

В издании напомнили, что свитки были обнаружены итальянским фермером в XVIII веке. Он нашел их под слоем грязи и пепла в вилле, которая, как полагают, когда-то принадлежала тестю Юлия Цезаря.

Видео дня

Свитки сгорели настолько сильно, что превратились в уголь. Они чрезвычайно хрупкие, из-за чего ученые не смогли физически развернуть их.

В 2023 году профессор информатики Университета Кентукки Брент Силс, а также предприниматели Нэт Фридман и Дэниел Гросс запустили проект "Везувийский вызов" с целью побудить исследователей со всего мира попытаться расшифровать свитки, виртуально развернув и декодировав их.

Виртуальное разворачивание свитков началось с компьютерной томографии каждого свернутого и деформированного папируса. Проследив за изгибами слоев на снимках, ученые виртуально разглаживают свитки и изучают их с помощью передового искусственного интеллекта, обученного распознавать чернила на странице.

В последние годы исследователям удалось добиться успехов. Недавно же участники проекта заявили, что они добились "исторического прорыва".

Впервые ученым удалось полностью развернуть один свиток, раскрыв участок текста длиной почти 1,5 метра, состоящий из 20 столбцов.

"На протяжении почти двух тысячелетий многие из этих текстов сохранились физически, но оставались недоступными для изучения. Сегодня – после многих лет междисциплинарной работы, сочетавшей передовые технологии визуализации, искусственный интеллект, академические исследования и конкурс инноваций – мы наконец-то можем их прочитать", - рассказал Силс.

Доцент кафедры папирологии Неаполитанского университета имени Федерико II Федерика Николарди, которая возглавила команду папирологов, поделилась, что этот свиток считался нечитаемым полностью.

"Хотя были видны несколько отдельных букв, перекрывающиеся слои затрудняли чтение, и свитку был присвоен нулевой балл по читаемости. Но теперь, благодаря виртуальному разворачиванию, мы можем проследить за непрерывными рассуждениями, проходящими по нескольким столбцам. Это революционный прорыв", - отметила она.

Николарди добавила, что почерк и текст в свитке позволяют предположить, что этот артефакт датируется II веком до нашей эры или концом III века до нашей эры. Она подчеркнула, что PHerc. 1667 является единственной частью некогда целостного свитка, которая сохранилась.

По словам исследователей, текст представляет собой философское рассуждение об этике, искусстве и человеческом поведении, вероятно, отражающее стоическую мысль. В нём обсуждается стоическое понятие "хорме" (horme), или импульс, причём неизвестный автор, по-видимому, предупреждает, что неспособность контролировать своё поведение может привести к пагубной страсти или отклонению от поставленных целей.

Еще одно открытие

Кроме того, команда объявила об открытии, сделанном в обугленных слоях другого свитка – PHerc. 139. Исследователи смогли разобрать слова: "Филодем, "О богах", книга 8".

Это впервые подтверждает, что "О богах" представляла собой серию из по крайней мере восьми книг греческого философа. Ранее была известна только первая книга.

Ученые развернули свиток PHerc. 172

Напомним, что в мае 2025 года ученые виртуально "развернули" древний свиток PHerc. 172, который также сгорел и обуглился во время извержения вулкана Везувий. Так исследователи обнаружили ранее неизвестный труд Филодема, эпикурейского философа первого века до нашей эры.

Идентификация свитка PHerc. 172 открыла ранее неизвестный трактат Филодема, который называется "О пороках и противоположных им добродетелях, о том, кто они и о чем". По словам ученых, это произведение является исследованием того, как жить добродетельно, избегая пороков.

Вас также могут заинтересовать новости: