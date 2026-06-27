'Неадеватное решение': глава МИД Польши раскритиковал Навроцкого за 'унижение Зеленского'

По его словам, у Польши был лучший вариант ответа.

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла является неадекватным, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, таким образом украинский лидер "был лично унижен".

"Если бы президент Навроцкий меня спросил, я бы посоветовал кое-что другое. Отличным вариантом было бы, например, назвать аэропорт в Яшёнке аэропортом Жертв УПА – и тогда квиты", - подчеркнул Сикорский в интервью TVN24.

Орден Белого Орла - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Навроцкий пояснил свое решение лишить президента Зеленского ордена Белого Орла.

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"Мы знаем, что такое война и борьба за независимость. Мы знаем, что такое постсоветская, а сегодня и российская угроза. Но мы – гордая нация, и у нас есть свой болевой порог, когда дело касается вопросов, которые касаются нас и наших союзников", - сказал он.

Кроме того, мы также рассказывали, что Варшава якобы официально не лишила Зеленского ордена Белого Орла. По словам экс-министра, ситуация вокруг награды стала скорее политическим жестом, чем окончательным административным решением.

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