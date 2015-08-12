В Китае прогремел мощный взрыв: огненный столб вырвался на несколько сотен метров вверх (фоторепортаж, видео)

21:02, 12 августа 2015
Мир
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Отмечается, что причины взрыва неизвестны, данных о жертвах на данный момент нет.

Взрыв произошел в китайском Тяньцзине / twitter.com/XHNews

В Тяньцзине, Китай, произошел мощный взрыв, в результате которого образовался огненный столб.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа" на основе сообщений в социальных сетях.

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Также отмечается, что причины взрыва неизвестны, данных о жертвах на данный момент нет.

Видео WeiboVideo
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