В Китае прогремел мощный взрыв: огненный столб вырвался на несколько сотен метров вверх (фоторепортаж, видео)
21:02, 12 августа 2015Мир
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Отмечается, что причины взрыва неизвестны, данных о жертвах на данный момент нет.
Взрыв произошел в китайском Тяньцзине / twitter.com/XHNews
В Тяньцзине, Китай, произошел мощный взрыв, в результате которого образовался огненный столб.
Об этом сообщает агентство "Синьхуа" на основе сообщений в социальных сетях.
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Также отмечается, что причины взрыва неизвестны, данных о жертвах на данный момент нет.
#Breaking: Massive explosion rocks N China's #Tianjin, cause & casualties unclear yet (web sources) @BreakingNewspic.twitter.com/GOG8Q7OWew
— China Xinhua News (@XHNews) August 12, 2015
Видео WeiboVideo
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