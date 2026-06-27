Григорий Козловский передал 45-й ОАБр антидроновые ружья для борьбы с FPV-дронами

Полномасштабная война в очередной раз доказывает: преимущество на поле боя обеспечивают не только профессионализм военных, но и своевременное снабжение современным оборудованием. Именно поэтому украинский бизнес все чаще берет на себя ответственность за поддержку армии. Одним из предпринимателей, который систематически помогает Силам обороны, является Григорий Козловский. Вместе с Emily Resort он передал очередную партию помощи для военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады.

На этот раз защитники получили 10 антидроновых ружей, а также другое техническое оборудование, необходимое для выполнения боевых задач на восточном направлении. Переданные средства призваны усилить возможности подразделения в борьбе с российскими FPV-дронами, которые сегодня остаются одной из главных угроз на линии фронта.

По словам военнослужащего 45-й отдельной артиллерийской бригады Андрея, современные антидроновые ружья уже стали важным элементом защиты личного состава.

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"Наше подразделение получило полуавтоматические ружья, необходимые для выполнения боевых задач. Они помогают бороться с вражескими беспилотниками, особенно когда средства радиоэлектронной борьбы не могут эффективно противодействовать дронам, использующим оптоволокно. Именно тогда ружья становятся одним из самых эффективных способов уничтожения таких целей", – отметил военный.

Он также подчеркнул, что сегодня армия нуждается в комплексной поддержке – FPV-дронах, бронированных автомобилях, современных средствах связи и оборудовании для борьбы с беспилотниками. Именно поэтому помощь со стороны ответственного бизнеса имеет чрезвычайно важное значение.

Григорий Козловский уже много лет поддерживает украинских военных, а после начала полномасштабного вторжения эта работа стала еще более систематичной. Благодаря благотворительным инициативам и совместным проектам с Emily Resort регулярно закупаются автомобили, беспилотники, средства РЭБ, медицинское оборудование, снаряжение и другая техника, необходимая украинским защитникам.

Финансовый директор ФК "Рух" Роман Гнидец подчеркивает, что сотрудничество с военными строится на постоянной коммуникации и реальных потребностях подразделений.

"Мы постоянно общаемся с защитниками, знаем их актуальные потребности и стараемся максимально оперативно реагировать на каждый запрос. Только совместными усилиями тыла и фронта можно приблизить нашу победу. Именно поэтому эта помощь носит постоянный характер и не будет прекращаться", – отметил он.

За последние годы Григорий Козловский неоднократно участвовал в обеспечении различных боевых подразделений современной техникой и транспортом. Его благотворительная деятельность охватывает как адресную помощь конкретным воинским частям, так и масштабные гуманитарные проекты, направленные на поддержку украинских защитников и гражданского населения.

Особенность нынешней передачи заключается именно в актуальности оборудования. Россия всё активнее применяет FPV-дроны с оптоволоконным управлением, которые сложнее нейтрализовать традиционными средствами радиоэлектронной борьбы. В таких условиях антидроновые ружья остаются одним из наиболее эффективных средств оперативного поражения вражеских беспилотников непосредственно на позициях.

Представители 45-й отдельной артиллерийской бригады отмечают, что подобная поддержка позволяет не только эффективнее выполнять боевые задачи, но и спасать жизни украинских военных.

Системное сотрудничество украинского бизнеса с Силами обороны демонстрирует, что победа зависит от вклада каждого. И именно такие примеры ответственного партнерства, которые воплощают в жизнь Григорий Козловский и Emily Resort, помогают украинской армии получать необходимое оборудование именно тогда, когда оно нужнее всего.

О Григории Козловском

Григорий Козловский – украинский предприниматель, меценат, основатель футбольного клуба "Рух" (Львов) и современного комплекса Emily Resort. С начала полномасштабной войны он систематически поддерживает Силы обороны Украины, обеспечивая воинские подразделения автомобилями, дронами, средствами РЭБ, специальным оборудованием, техникой и гуманитарной помощью. Благотворительные инициативы Григория Козловского реализуются в сотрудничестве с украинскими военными в соответствии с их актуальными потребностями.

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