Коронавирус - карта распространения 23 марта

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 23 марта 2020 в мире инфицированы 341 365 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 23 марта, десятка лидеров

81 454 Китай

59 138 Италия

35 224 США

29 909 Испания

24 873 Германия

21 638 Иран

16 246 Франция

8 961 Южная Корея

7 724 Швейцария

5 745 Великобритания

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

14 759 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 5 476 смертей. В Китае умерло 3 153 человека, в Испании - 1 813. По всему миру 98 866 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.