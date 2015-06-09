Президент Южной Кореи: паника из-за вируса MERS может подорвать экономику страны

Президент Республики Корея Пак Кын Хе призвала граждан страны не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса ближневосточного респираторного синдрома. Об этом она заявила на встрече с кабинетом министров в Сеуле, сообщает ТАСС.

"Обеспокоенность людей понятна, но я надеюсь, что они не поддадутся панике и будут сотрудничать с властями, поскольку в противном случае это может подорвать экономику страны", - отметила глава государства. По ее словам, правительство в нынешней ситуации "может поставить распространение инфекции под контроль", поскольку все случаи заражения произошли в больницах.

В последнее время множество корейцев из-за боязни заболеть отказались от походов по магазинам и посещения других публичных мест. Это уже начало сказываться на розничной торговле, туризме и ряде других областей экономической деятельности. Пак Кын Хе дала соответствующим министрам распоряжение "предпринять все возможные меры для минимизации негативного воздействия эпидемии на экономику республики".

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За минувшие сутки в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался седьмой пациент, число инфицированных смертельно опасным заболеванием выросло на восемь человек и достигло 95. РК стала второй в мире страной по количеству подтвержденных случаев заболевания после Саудовской Аравии, где с 2012 года синдромом заразились более 1000 человек.

Первый случай заболевания на территории Южной Кореи был зафиксирован 20 мая. Установлено, что вирус, который распространяется воздушно-капельным путем, был занесен гражданином РК, вернувшимся из поездки в страны Ближнего Востока.

Впервые вирус был выявлен у человека в 2012 году в Саудовской Аравии. Распространение коронавируса затронуло также Иорданию, Катар, ОАЭ, Тунис, Великобританию, Германию, Италию, Францию - всего 23 страны, в которых было официально подтверждено более 1100 случаев заражения людей, в 40% случаев - с летальным исходом. Заболевание начинается как обычная респираторная инфекция, сопровождаемая лихорадкой, кашлем и пневмонией, но быстро приобретает тяжелое течение, поражая легкие.