Президент Южной Кореи: паника из-за вируса MERS может подорвать экономику страны
Пак Кын Хе распорядилась "предпринять все возможные меры для минимизации негативного воздействия эпидемии на экономику республики".
Президент Республики Корея Пак Кын Хе призвала граждан страны не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса ближневосточного респираторного синдрома. Об этом она заявила на встрече с кабинетом министров в Сеуле, сообщает ТАСС.
"Обеспокоенность людей понятна, но я надеюсь, что они не поддадутся панике и будут сотрудничать с властями, поскольку в противном случае это может подорвать экономику страны", - отметила глава государства. По ее словам, правительство в нынешней ситуации "может поставить распространение инфекции под контроль", поскольку все случаи заражения произошли в больницах.
В последнее время множество корейцев из-за боязни заболеть отказались от походов по магазинам и посещения других публичных мест. Это уже начало сказываться на розничной торговле, туризме и ряде других областей экономической деятельности. Пак Кын Хе дала соответствующим министрам распоряжение "предпринять все возможные меры для минимизации негативного воздействия эпидемии на экономику республики".
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За минувшие сутки в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался седьмой пациент, число инфицированных смертельно опасным заболеванием выросло на восемь человек и достигло 95. РК стала второй в мире страной по количеству подтвержденных случаев заболевания после Саудовской Аравии, где с 2012 года синдромом заразились более 1000 человек.
Первый случай заболевания на территории Южной Кореи был зафиксирован 20 мая. Установлено, что вирус, который распространяется воздушно-капельным путем, был занесен гражданином РК, вернувшимся из поездки в страны Ближнего Востока.
Впервые вирус был выявлен у человека в 2012 году в Саудовской Аравии. Распространение коронавируса затронуло также Иорданию, Катар, ОАЭ, Тунис, Великобританию, Германию, Италию, Францию - всего 23 страны, в которых было официально подтверждено более 1100 случаев заражения людей, в 40% случаев - с летальным исходом. Заболевание начинается как обычная респираторная инфекция, сопровождаемая лихорадкой, кашлем и пневмонией, но быстро приобретает тяжелое течение, поражая легкие.