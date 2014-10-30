В Саудовской Аравии зафиксирована вспышка смертельного вируса

В Саудовской Аравии за сутки зафиксированы шесть случаев заражения смертельным коронавирусом MERS, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Это самый большой скачек заражения MERS-CoV ("верблюжьим гриппом") за последние месяцы. Власти видят причину в ненадлежащих больничных процедурах.

Теперь количество зараженных с начала октября составляет 32 человека.

По словам представителя министерства здравоохранения, люди могли быть инфицированы в одной из больниц города Таиф, где находятся на лечении зараженные ранее пациенты.

Сообщается, что два новых случая заражения коронавирусом приходятся на медицинский персонал, что ставит под сомнение соблюдение инфекционного контроля в медицинских заведениях.

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Коронавирус впервые был обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии. У заразившихся наблюдаются симптомы, похожие на атипичную пневмонию. Переносчиками, по утверждению ученых, являются одногорбые верблюды, обитающие на Аравийском полуострове. По последним данным, опубликованным в среду саудовским Минздравом, число жертв коронавируса в этой стране составило 107 человек, общее число подтвержденных случаев обнаружения опасного заболевания возросло до 361.

Случаи заболевания коронавирусом до сих пор зарегистрированы в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Иордании, Кувейте, Египте, Йемене, Великобритании, Тунисе, Омане, Франции, Германии, Греции, Италии, Малайзии, Филиппинах и США. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Саудовской Аравии — 414, в том числе 115 с летальным исходом.