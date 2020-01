Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани - СМИ

Трамп согласился на этот ответ Ирану в конце декабря, когда позицию Помпео поддержал глава Пентагона.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани.

Читайте такжеЕвросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель для обсуждения ситуации в регионе

Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, глава государства согласился на этот ответ Ирану в конце декабря, когда позицию Помпео поддержал глава Пентагона Марк Эспер. Ранее The New York Times (NYT) также сообщала, что на убийстве Сулеймани настаивал госсекретарь, передает kommersant.

По данным WP, изначально Министерство обороны США было против устранения иранского генерала, так как для этого нужно было заниматься переброской военных на Ближний Восток, а Пентагон хотел усилить позиции в восточной Азии. Поддержали идею Помпео после обстрела военной базы, где 27 декабря погиб американский контрактник и были ранены военные.

Газета утверждает, что после убийства госсекретарь пытался найти поддержку в Европе. Источник в ЕС рассказал изданию, что с этим возникали проблемы по ядерной сделке, а также вставал вопрос безопасности посольств европейских государств в Ираке и Иране.

По данным NYT, президент США 28 декабря отказался от устранения Сулеймани и выбрал налет на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Он согласился на убийство иранского генерала после беспорядков у посольства США в Багдаде. NYT пишет, что поддерживали радикальную версию ответа Ирану госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс. В Пентагоне публикацию NYT назвали неточной.