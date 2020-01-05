Трамп пригрозил ударить по Ирану "сильнее, чем когда-либо" в случае нападения на американцев

Он отметил, что США готовы без колебаний отправить военную технику "на их путь", в случае нападения на американскую базу или на любого американца.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ударят по Ирану «сильнее, чем когда-либо ранее», если иранские военные нападут на американских солдат.

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До этого Трамп сообщал, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям Ирана, если страна решит атаковать американцев.

«Они напали на нас, и мы нанесли ответный удар. Если они нападут снова, что я бы настоятельно рекомендовал им не делать, мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо ранее!», - написал президент США в Twitter. Он отметил, что Соединенные Штаты протратили «два триллиона долларов на военную технику». «Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы отправим часть этой совершенной, новой и красивой техники на их путь... И без колебаний!», - добавил Трамп.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января США нанесли удар по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада и убили главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ» США.

По данным газеты The New York Times, президент США отдал приказ убить иранского генерала вопреки последним данным разведки, передает kommersant. Ранее он заявлял, что генерал Сулеймани был ответственен за смерть миллионов людей и «планировал убить еще больше», не уточняя, о каких нападениях идет речь. Издание утверждает, что высокопоставленные представители Пентагона были удивлены, что Трамп выбрал наиболее радикальное решение для ответа Ирану. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси считает, что администрация совершила провокационные и «непропорциональные действия», убив генерала.