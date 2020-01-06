Дочь убитого генерала Сулеймани пригрозила США и Израилю "черными днями"
14:01, 06 января 2020Мир
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Заявление по этому поводу она сделала на церемонии прощания с отцом.
Зейнаб Сулеймани сделала заявление в связи со смертью отца / haqqin.az
Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб сделала громкое заявление на церемонии прощания с отцом.
Читайте такжеВ Конгрессе США захотели ограничить военные полномочия ТрампаОб этом пишет Reuters.
«Безумный Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится», – сказала Зейнаб.
При этом она добавила, что США и дружественный им Израиль ждут «черные дни».
Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.
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