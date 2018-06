В Египте туристический автобус с украинцами попал в ДТП - МИД

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, по информации Посольства Украины в Арабской Республике Египте, в результате аварии туристического автобуса на трассе Хургада - Каир два человека погибли и 20 пострадали.

Посольство установило телефонный контакт с одной из пострадавших гражданок Украины, которая сообщила, что украинцы получили незначительные повреждения, и находятся в госпитале города Рас Гариб, где им оказана медицинская помощь.

По информации полиции, туристический автобус столкнулся с грузовиком, который приписан к северной столице Александрии, на въезде в красноморский курорт, - пишет ТАСС. Пострадавших доставили в больницу Хургады. По данным издания "Аль-Яум ас-Сабиа", туристы являются гражданами Украины и России.

Как сообщают Вести, погибшие являются гражданами России.

2 #tourists killed, 9 injured in a bus crash near #Hurghada Read more: http://t.co/r9npcdcVfkpic.twitter.com/W7rvtJu0pC