Грибаускайте напомнила о "болезненных уроках" Второй мировой войны

Такое заявление сделала в четверг президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе празднования вместе с лидерами Центральной и Восточной Европы окончания Второй мировой войны, пишет DELFI.

"Нужно помнить историю и учиться на ее болезненных уроках. Поэтому сегодня Литва понимает, что происходит в Европе, где существует угроза и происходит оккупация и террор против европейского государства. Я имею в виду и Украину. Уроки Второй мировой войны говорят, что мы не можем оставаться наблюдателями, поскольку, если будем оставаться в стороне и лишь наблюдать, будут погибать люди, происходить оккупация, террор и преступления против человечности", — сказала она.

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Ранее власти Литвы отказались направлять своих представителей на военный парад в Москву, так как на нем пронесут "флаг оккупированного Крыма". Об этом заявила Грибаускайте, комментируя информацию о том, что Литву единственную из стран — членов Евросоюза на торжествах 9 мая в Москве не будет представлять посол.