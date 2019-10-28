Американка нашла в Pornhub пропавшую год назад 15-летнюю дочь

Полиция обнаружила почти 60 роликов с участием девочки, которые были опубликованы на эротических сайтах и в соцсетях.

Жительница американского города Санрайз штата Флорида нашла свою пропавшую дочь на порносайте Pornhub.

Об этом сообщает местное издание The Sun Sentinel.

Читайте такжеПорнозвезда рассказала о самой сложной сцене в своей карьере

Женщина рассказала, что увидела в сети откровенные фотографии и видео 15-летней дочери, которая около года находилась в розыске.

Полиция обнаружила почти 60 роликов, которые были опубликованы на эротических сайтах и в соцсетях. Одного из мужчин, участвовавшего в съемках, опознали как человека, с которым девочку видел продавец магазина в феврале 2019 года.

Сотрудники полиции осмотрели видеозапись с камер наблюдения и определили, что рядом с подростком находился 30-летний Кристофер Джонсон из соседнего города. За домом мужчины установили наблюдение. В результате полицейские увидели его в компании пропавшей девочки и задержали.

Тинейджер рассказала, что многие порноролики с ее участием были записаны в доме мужчины. По ее словам, Джонсон занимался с ней сексом на камеру, однако сам мужчина это отрицает. По словам пропавшей девочки, она забеременела от мужчины, после чего он сделал ей в клинике аборт.

Как сообщал УНИАН, одна из самых успешных звезд Pornhub Стефани Саддора, известная под псевдонимом Дженни Ли, переехала жить на улицу и завела себе «настоящих» друзей.