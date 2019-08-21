Звезда Pornhub переехала на улицу и завела "настоящих" друзей (фото)

Порноактриса, работавшая под псевдонимом Дженни Ли, теперь живет в туннелях в районе Лас-Вегаса.

Одна из самых успешных звезд Pornhub Стефани Саддора, известная под псевдонимом Дженни Ли, переехала жить на улицу и завела себе «настоящих» друзей.

Об этом сообщает The Sun.

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Теперь бывшая порноактриса живет в туннелях в районе Лас-Вегаса. 37-летняя Саддора до сих пор популярна среди пользователей порносайтов, у нее около 45 тысяч поклонников, а последний фильм с ее участием вышел в прошлом году.

«Я, должно быть, до сих пор в каком-то рейтинге 100 лучших. Я ведь была такой горячей», - делится женщина.

Ли подчеркнула, что могла бы покинуть туннели, но несмотря на более тяжелые условия жизни, под землей она чувствует себя более спокойно. Кроме того, у нее появились «настоящие» друзья.

Саддора родилась 11 февраля 1982 года в городе Кларксвилл американского штата Теннесси. Моделью она стала в 19 лет. В настоящее время она занимает 113 место в рейтинге Pornhub под псевдонимом Дженни Ли.

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