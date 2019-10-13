Турецкое наступление в Сирии: 130 тысяч человек покинули зону боевых действий

В регионе боевых действий складывается критическая ситуация с водоснабжением.

В результате военной операции Турции на севере Сирии примерно 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в окрестностях приграничных городов Тель-Абіад и Рас-эль-Айн. Точное количество беженцев пока установить трудно.

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Об этом сообщается в отчете Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов. Кроме того, в регионе складывается критическая ситуация с водоснабжением. Из-за повреждения инфраструктуры более 400 тысяч людей страдают от недостатка воды, а ремонтные группы пока не могут добраться на место аварии и устранить повреждения.

Сообщается также об атаке на медицинский лагерь возле города Рас-эль-Айн, который развернули для оказания помощи тем, кто пострадал в зоне боевых действий. При этом, государственные и частные больницы в Тель-Абиаде и Рас-эль-Айне были закрыты еще 11 октября.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления турецкой армии в Сирии уже погибли около 50 мирных жителей.

Recent updates on the humanitarian impact of the military operation in NE #Syria. Find out more: https://t.co/NQUzmb9Wot — OCHA Syria (@OCHA_Syria) October 13, 2019

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийские обстрелы территории, где находятся курдские силы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель – «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на своем заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

В связи с наступлением Турции в Сирии правительства Германии и Франции 12 октября заявили о прекращении поставок оружия Анкаре.