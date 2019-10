Турецкое наступление в Сирии: 130 тысяч человек покинули зону боевых действий

В результате военной операции Турции на севере Сирии примерно 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в окрестностях приграничных городов Тель-Абіад и Рас-эль-Айн. Точное количество беженцев пока установить трудно.

Об этом сообщается в отчете Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов. Кроме того, в регионе складывается критическая ситуация с водоснабжением. Из-за повреждения инфраструктуры более 400 тысяч людей страдают от недостатка воды, а ремонтные группы пока не могут добраться на место аварии и устранить повреждения.

Сообщается также об атаке на медицинский лагерь возле города Рас-эль-Айн, который развернули для оказания помощи тем, кто пострадал в зоне боевых действий. При этом, государственные и частные больницы в Тель-Абиаде и Рас-эль-Айне были закрыты еще 11 октября.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления турецкой армии в Сирии уже погибли около 50 мирных жителей.

