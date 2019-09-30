Bloomberg: Энергетический бизнес России под угрозой из-за изменения климата

Москва радовалась, что глобальное потепление открыло доступ к арктической нефти, но таяние мерзлоты теперь угрожает традиционным российским месторождениям.

Президенту Владимиру Путину нужно как можно скорее стать защитником экологии, чтобы остановить таяние вечной мерзлоты. Только так российские нефтяные и газовые компании смогут продолжать выкачивать углеводороды, которые, правда, нагревают планету и заставляют лед таять.

Об этом пишет Bloomberg добавляя, что такая логика весьма извращенная. Но это единственное разумное объяснение, почему Россия внезапно ратифицировала Парижский климатический договор. До недавнего времени в Москве рассматривали климатические изменения как «нечто хорошее», по крайней мере, частично. Нагрев вод открыл морской путь через Северное море. Появилась практическая и экономическая возможность искать и разрабатывать нефтяные и газовые залежи под морями в Арктике. Можно вспомнить хотя бы Штокмановское газоконденсатное месторождение.

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Однако, потепление, которое открывает богатства Арктики, может также не так выгодно повлиять на замерзшие участки суши на Севере России. Именно там сосредоточена основная добыча газа и нефти страны.

«Вечная мерзлота переживает быстрые изменения», - говорится в отчете об «Океанах и криосфере во времена изменения климата», принятом IPCC на прошлой неделе.

Согласно документу, эти изменения угрожают «структурной стабильности и функциональным возможностям» инфраструктуры нефтяной промышленности. Наибольший риск возник в районах с большим содержанием подземного льда и мерзлых пород. Полуостров Ямал, на котором размещены два крупнейших новых газовых проекта России, подпадает под эту категорию. Но проблема не ограничивается регионом. Согласно отчету IPCC, 45% добычи нефти и газа на месторождениях в российской Арктике размещены в зоне под большой угрозой.

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Несколько верхних метров вечной мерзлоты называют активным слоем. Он замерзает и размораживается со сменой времен года и становится нестабильным в более теплые месяцы. Застройщики обычно учитывают это, создавая более глубокий фундамент, чтобы конструкции были устойчивыми. Такие изменения учитываются во время построения дорог, железных дорог, жилых домов, заводов и трубопроводов. Но глобальное потепление сделало активный слой глубже. Это означает, что почва теряет свою способность поддерживать структуры, построенные на ней.