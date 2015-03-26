Один человек погиб и трое ранены в результате взрыва возле редакции журнала в Турции

Взрывное устройство сработало на третьем этаже шестиэтажного офисного здания, когда сотрудник открыл дверь, сообщает Дождь со ссылкой на Hürriyet.

Взрывное устройство сработало на третьем этаже шестиэтажного офисного здания, когда сотрудник открыл дверь. Личность погибшего уже установлена, пострадавшие направлены в больницы.

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Взрывной волной снесло внутренние перекрытия, а также часть внешней стены здания.

Сейчас место происшествия окружено сотрудниками полиции, а улицы перекрыты. Полицейские изымают записи камер наблюдения.

По данным египетского издания Ahram Online, журнал «Адымлар» (дословно: «Шаги» или «Ступени») поддерживал связи с турецкой суннитской фундаменталистской группировкой «Великий восточный фронт исламских набегов».

Ранее УНИАН сообщал, что в Турции полиция применила водометы и слезоточивый газ во время протестов против исламизации образования.