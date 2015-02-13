В Турции протестуют против исламизации образования, полиция применила водометы и слезоточивый газ

Местные СМИ сообщают, что в городе Измир полиция применила против протестующих водометы, а в Стамбуле за организацию бойкота учебы было задержано 10 человек, пишет Радио Свобода.

Критики турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняют его в попытке сфокусировать образование на исламе, чтобы реализовать свою цель по повышению «набожности у молодежи».

Читайте такжеПрезидент Турции назвал контрацепцию "предательством" с целью "высушить наш род"На протяжении последних лет Турция увеличила количество религиозных школ и классов.

Протестующие же требуют больше светскости и научности в школьной программе.

Некоторые ученики в знак протеста ушли в научные музеи вместо того, чтобы идти в школы, которые фокусируются на изучении ислама.