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Известные музыканты выпустили клип, посвященный финалу "Игры престолов" (видео)

15:24, 06 мая 2019
Мир
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SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power. В нем появляются кадры из эпизодов сериала, а также музыканты в образах, перекликающихся с образами героев саги.  

На кадрах видно драконов, белых ходоков, Джона Сноу сначала на Стене, а потом в момент его оживления. Мы видим Железный Трон и армии на Севере.

Как сообщал УНИАН, ранее Columbia Records и HBO выпустили альбом For the Throne, посвященный последнему сезону "Игры престолов", в записи альбома приняли участие несколько музыкантов - The National, The Weeknd, SZA, Трэвис Скотт, A$AP Rocky и другие.

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Теги: #Игра Престолов#сериалы