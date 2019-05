Известные музыканты выпустили клип, посвященный финалу "Игры престолов" (видео)

Музыканты SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power. В нем появляются кадры из эпизодов сериала.

Несколько часов назад канал HBO выпустил 4-ю серию 8-го сезона сериала "Игра престолов".

SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power. В нем появляются кадры из эпизодов сериала, а также музыканты в образах, перекликающихся с образами героев саги.

На кадрах видно драконов, белых ходоков, Джона Сноу сначала на Стене, а потом в момент его оживления. Мы видим Железный Трон и армии на Севере.

Как сообщал УНИАН, ранее Columbia Records и HBO выпустили альбом For the Throne, посвященный последнему сезону "Игры престолов", в записи альбома приняли участие несколько музыкантов - The National, The Weeknd, SZA, Трэвис Скотт, A$AP Rocky и другие.