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Трамп "очень внимательно" следит за ситуацией в Венесуэле

23:55, 30 апреля 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. Соединенные Штаты остаются с народом Венесуэлы и их свободой!», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис.

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22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

Сегодня, 30 апреля, Гуайдо заявил, что начал «заключительную фазу» своего плана по смещению Мадуро.

В то же время власти Венесуэлы заявили, что предотвратили попытку военного переворота.

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Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #Венесуэла#Дональд Трамп