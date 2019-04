Президент США Дональд Трамп «очень внимательно» следит за ситуацией в Венесуэле.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. Соединенные Штаты остаются с народом Венесуэлы и их свободой!», – говорится в сообщении.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!