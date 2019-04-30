Сегодня, 30 апреля, признан международным сообществом Хуан Гуайдо заявил, что начал «заключительную фазу» своего плана по смещению Мадуро.

Президент США Дональд Трамп «очень внимательно» следит за ситуацией в Венесуэле.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. Соединенные Штаты остаются с народом Венесуэлы и их свободой!», – говорится в сообщении.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис.

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22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

Сегодня, 30 апреля, Гуайдо заявил, что начал «заключительную фазу» своего плана по смещению Мадуро.

В то же время власти Венесуэлы заявили, что предотвратили попытку военного переворота.