В сети показали движение огромной колонны ко дворцу Мадуро в Каракасе (видео)

На видео видно огромную колонну, движение которой сопровождается многочисленными звуками клаксонов и шумом от движения транспортных средств.

В сети показали огромную колонну из автомобилей, мотоциклов, других транспортных средств и людей ко дворцу президента Венесуэлы в Каракасе.

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Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовал израильский журналист Амичай Стейн.

«Массовое движение в Каракасе к президентскому дворцу», – говорится в аннотации к ролику.

На видео видно огромную колонну, движение которой сопровождается многочисленными звуками клаксонов и шумом от движения транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис.

22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

Сегодня, 30 апреля, Гуайдо заявил, что начал «заключительную фазу» своего плана по смещению Мадуро.

В то же время власть Венесуэлы заявила, что предотвратила попытку военного переворота.