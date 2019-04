В сети показали движение огромной колонны ко дворцу Мадуро в Каракасе (видео)

В сети показали огромную колонну из автомобилей, мотоциклов, других транспортных средств и людей ко дворцу президента Венесуэлы в Каракасе.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовал израильский журналист Амичай Стейн.

«Массовое движение в Каракасе к президентскому дворцу», – говорится в аннотации к ролику.

На видео видно огромную колонну, движение которой сопровождается многочисленными звуками клаксонов и шумом от движения транспортных средств.

